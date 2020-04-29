Юлия Снигирь показала дерзкое дефиле в латексных легинсах и чокере с шипами

Поклонники не остались равнодушными. «Юля, ты прекрасна!», «Держитесь вы очень даже уверено, уверенность в себе — это и правда часть успеха», «Чрезвычайно красивая девушка», «Какая шикарная фигура», «Вы очень утонченная, легкая и завораживающая», «Очень красивая походка, я бы даже присвистнула, если бы умела», «Истинная Rock Star» — пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!