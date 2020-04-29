Юлия Снигирь показала дерзкое дефиле в латексных легинсах и чокере с шипами
Фото: Instagram
Снигирь похвасталась походкой от бедра и стройными ногами. Актриса примерила look в духе подружки рокера с эффектными легинсами из латекса и кожаным топом, поверх которого надела прямое пальто. В дополнение к аутфиту — массивная обувь и грубый чокер на шее, декорированный металлическими шипами. Финальный штрих — зачесанные на одну сторону волосы и яркий дымчатый мейкап.
«Мне иногда говорят: «Ты же была моделью, ты ведь должна уметь ходить как модель». Даже в Википедии написано, что я модель (ну правда, в Википедии еще написано, что я лауреат премии Правительства, а это не так). Ребята, не была я моделью. И по подиуму не ходила. У меня и рост 168 см. В журналах снималась, да. Но это я подрабатывала, когда в пединституте училась. Так что спасибо, что не споткнулась хотя бы» — прокомментировала видео актриса.
Поклонники не остались равнодушными. «Юля, ты прекрасна!», «Держитесь вы очень даже уверено, уверенность в себе — это и правда часть успеха», «Чрезвычайно красивая девушка», «Какая шикарная фигура», «Вы очень утонченная, легкая и завораживающая», «Очень красивая походка, я бы даже присвистнула, если бы умела», «Истинная Rock Star» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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