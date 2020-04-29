Бесконечные ноги и дерзкое мини: Бондарчук повторила знаменитую позу из «Основного инстинкта»

«"Здесь нельзя курить, мисс Траммел. — Вы подадите на меня за это в суд?". Один из любимых фильмов, классика эротического триллера. И, конечно же, неподражаемая Шэрон Стоун в роли Кэтрин Траммел. Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и, разумеется, ей не нужны адвокаты. Кто из нас не мечтал в своей жизни испытать подобные чувства, не просто получить желаемое, а поиграть? Думаю, каждый! А кто ваши любимые киногерои? Вы ассоциируете себя с кем-то?», — написала она в Instagram. Фолловеры оценили то, как Светлана выглядит в образе дерзкой и сексуальной писательницы, которая любит опасность и сильные эмоции. «Красавица. Очень красивые ноги», «У вас ножки красивее!», «Вы супер», «Светлана шикарная женщина», «Очень красиво!!!», «Ваши ножки посексуальней будут», «Опа! Знай наших!», «Вау!!!! Красотка», «Какие ноги», — прокомментировали они снимок.