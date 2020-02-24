### Регина Тодоренко Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились прошлым летом в Италии. Торжественная церемония состоялась на роскошной вилле Астор в Сорренто. Влюбленные устроили застолье на свежем воздухе и любовались вместе с гостями потрясающей красоты закатом. Регина мечтала о таком празднике, и он состоялся. Платье она выбирала долго и тщательно. В итоге телеведущая предстала перед друзьями и родными в нежном, легком и струящемся наряде, в котором была похожа на Джульетту. Звезда «Орел и решка» Регина и в жизни настоящая Джульетта. Она всегда прекрасна, активная, весела, обожает своего супруга Влада Топалова, растит сына Михаила... Она успевает и следить за собой, и строить успешную карьеру, и быть идеальной женой и матерью. За свое шоу «Регина+1» она была признана «Лучшей телеведущей» и получила премию «ТЭФИ», а журнал Glamour назвал ее «Женщиной года — 2019». ### Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе. Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», — поделилась актриса с изданием Hello!. Что сделала Юля, когда для роли в картине Андрея Кончаловского «Рай» надо было побриться налысо? Рассталась с волосами и прекрасно сыграла.### Татьяна Навка Известная фигуристка Татьяна Навка давно уже всем все доказала, выиграв Олимпийские игры. Теперь она является звездой собственного ледового шоу и амбассадором знаменитого ювелирного бренда, ведет популярный Instagram, дружит со звездами шоу-бизнеса и регулярно посещает светские мероприятия. При этом Татьяна не перестает восхищаться своим супругом, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, и говорить о том, как она им гордится и как ей с ним повезло.### Наталья Подольская В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской, растящих сына Артемия, неугомонный певец скорее похож на еще одного ребенка в доме, а его супруга — более рассудительная и хозяйственная. Так что вряд ли их смущает 14-летняя разница в возрасте. Наталья не перестает повторят в различных интервью, как счастлива в браке и как ценит талант Владимира и то, какой он заботливый отец и муж. При этом Подольская не забывает о собственных амбициях и продолжает покорять шоу-бизнес. Ну и мечтает родить Преснякову еще детей.### Алсу В недавнем интервью Ксении Собчак Алсу в очередной раз рассказала о том, что семья для нее стоит на первом месте жизненных приоритетов. Певица призналась, что к 21 году уже многого достигла в карьере, удовлетворила свои амбиции и мечтала только об одном — счастливо выйти замуж, родить детей и продолжать без фанатизма заниматься музыкой. На сегодняшний день Алсу вот уже почти 15 лет является супругой бизнесмена Яна Абрамова, которому родила троих детей, и продолжает быть одной из самых любимых миллионами поклонников певицей. ### Регина Бурд Бывшая участница популярной в начале нулевых группы «Сливки» Регина Бурд вот уже более десяти лет счастлива в браке с солистом «Руки Вверх!» Сергей Жуковым, которому родила троих детей. Она давно посвятила себя супругу, воспитанию детей и семейному кондитерскому бизнесу. Она явно может снова покорить шоу-бизнес, но заявляет, что сейчас у нее другие приоритеты. ### Полина Диброва Победительница различных конкурсов красоты и многодетная мама Полина Диброва не перестает публично рассказывать о том, какой замечательный муж и отец ее супруг, телеведущий Дмитрий Дибров, которому она родила троих сыновей. Полина выходит в свет, растит детей, занимается собственным женским клубом и уверяет, что прекрасно чувствует себя за мужем, которому доверяет и которого уважает.### Анжелика Ревва В начале года известный шоумен Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге Анжелике. «Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал романтичное видео Ревва цитатой из своей же песни. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — рассказала Анжелика и показала красивые семейные фотографии со свадебной церемонии на Мальдивах, на которой присутствовали дочери пары Алиса и Амели. «Предприниматель, бизнес-ангел», — написано в профиле жены артиста.### Анна Лепс Григорий Лепс вот уже почти двадцать лет женат на экс-танцовщице балета Лаймы Вайкуле, хрупкой блондинке с железным характером Анне. Она помогла музыканту справиться с пагубными зависимости, родила ему троих детей, построила с ним и обустроила дом, запустила семейный ювелирный бизнес. При этом Анна не рвется на обложки глянца, не стремится быть знаменитостью и прекрасно чувствует себя в тени своего знаменитого супруга. Фото: Instagram, GloballookpressПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!