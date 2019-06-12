Обнуление: Мельникова, Высоцкая, Кожевникова и другие звезды, побрившиеся налысо

Юлия Высоцкая рассталась с волосами ради роли в фильме Андрея Кончаловского «Рай». Актриса в интервью журналу Tatler призналась, что покориться воле супруга-режиссера ей было нелегко: «Побриться в 42 — не совсем то же самое, что побриться в 28. Ты теряешь — не знаю даже, как правильно это назвать... Ну вот, положим, я просыпаюсь — где-то подпухла, устала, замученная, синяки, мешки. Думаю, ничего страшного: сейчас что-то такое на голове налеплю. А теперь что мне делать?». Страдала Юля не напрасно. За роль участницы французского Сопротивления Ольги Каменской она получила премии «Золотой орел» и «Ника» как лучшая актриса, Кончаловского наградили «Серебряным львом» на Венецианском кинофестивале, а сам фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Мария Кожевникова