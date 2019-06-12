Обнуление: Мельникова, Высоцкая, Кожевникова и другие звезды, побрившиеся налысо

Дарья Мельникова
Фото: Instagram
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова в середине мая удивила новой прической не только поклонников, но и своего маленького сына. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором стрижется налысо и дерзко разгуливает по городу в новом образе.
«Обнуление», — лаконично прокомментировала свое смелое решение Мельникова.
Юлия Высоцкая
Фото: Global Look Press / imago stock_people
Юлия Высоцкая рассталась с волосами ради роли в фильме Андрея Кончаловского «Рай». Актриса в интервью журналу Tatler призналась, что покориться воле супруга-режиссера ей было нелегко: «Побриться в 42 — не совсем то же самое, что побриться в 28. Ты теряешь — не знаю даже, как правильно это назвать... Ну вот, положим, я просыпаюсь — где-то подпухла, устала, замученная, синяки, мешки. Думаю, ничего страшного: сейчас что-то такое на голове налеплю. А теперь что мне делать?». Страдала Юля не напрасно. За роль участницы французского Сопротивления Ольги Каменской она получила премии «Золотой орел» и «Ника» как лучшая актриса, Кончаловского наградили «Серебряным львом» на Венецианском кинофестивале, а сам фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мария Кожевникова
Фото: Instagram
Длинные белокурые волосы были неотъемлемой частью образа Марии Кожевниковой. Расстаться с образом глуповатой блондинки, известной по ролям в «Универе» и «Духlessе», у нее получилось радикально. Премию «Золотой орел» Кожевникова получила, сыграв одну из главных ролей в военной драме «Батальонъ» о женском батальоне смерти, в котором девушки брили головы, носили форму и каждую секунду рисковали жизнью.
Кристен Стюарт
Фото: Globallookpress / Face to face / Eastnes
Кристен Стюарт свой отрастающий после бритья «ежик» решила покрасить в платиновый блонд. Кристен, давно уже распрощавшаяся с образом Бэллы из прославившей ее саги «Сумерки», избавилась от волос ради роли в триллере «Под водой».
Натали Портман
Фото: Globallookpress / Face to face / Eastnews
Натали Портман показала всю глубину женской боли, когда по ее голове безжалостно водят машинкой, волосы падают на пол — и назад дороги нет. Налысо актрису побрили для фильма «V — значит вендетта», за главную роль в котором она получила премию «Оскар».
Шарлиз Терон
Фото: Global Look Press / JB Autissier _ Panoramic / Eastnews
Шарлиз Терон, пожалуй, меньше всех из этого списка удивила поклонников смелым образом. Для своих ролей актриса набирала несколько десятков килограммов, позволяла уродовать себя гримерам, ломала зубы... Так что когда она побрилась налысо во время съемок фантастического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости», шока ни у кого не было.
Екатерина Вилкова
Фото: Starface
Екатерина Вилкова, как и Мария Кожевникова, пожертвовала своими длинными пшеничными волосами ради роли в фильме «Батальонъ».
Маша Макарова
Фото: Instagram / youtube
Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова, по ее словам, рассталась с волосами на голове «ради связи с космосом».
Кейт Хадсон
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson / Eastnews
Лопоухая блондинка Кейт Хадсон с легкостью рассталась с прической, скрывавшей ее милый недостаток, для съемок в клипе певицы Sia. Поначалу актриса скрывала лысую голову под кепками и шляпами, а недавно предстала во всей красе на премьере фильма «Маршалл» в Нью-Йорке.
Энн Хэтэуэй
Фото: Globallookpress / Face to face / Getty
Когда Энн Хэтэуэй побрили голову, поклонники актрисы рыдали, а завистницы были в восторге. Возможно, мы сгущаем краски, но с такой шевелюрой, как у Энн, расставаться действительно жалко и больно. Густые, блестящие, красивые волосы отправились в небытие ради роли в фильме «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Кроме того, во время съемок актриса едва не довела себя до анорексии и нервного срыва. В общем, помучаться пришлось изрядно, но и награда оправдала жертвы — за роль лысой проститутки Фантины Хэтэуэй получила «Оскар».
Деми Мур
Фото: Getty / Eastnews
А вот жертвы Деми Мур, которая для съемок в фильме «Солдат Джейн» изнуряла себя тренировками и побрилась налысо, кинокритики не оценили. За эту роль Мур номинировали на премию «Золотая малина» как худшую актрису. Впрочем, образ бесстрашной женщины-солдата Джейн в окружении мужчин-военных, которых она сумела повести за собой, все равно стал легендарным.
Шинейд О' Коннор
Фото: Eastnews
Шинейд О' Коннор завоевала сердца миллионов поклонников в образе лысой девушки с ангельской внешностью и огромными печальными глазами из клипа Nothing Compares to you. В одном из интервью певица призналась; ее настолько раздражало, что обещания производителей шампуней, которые они пишут на этикетках, не соответствуют действительности, что просто перестала стараться делать свои волосы идеальными и сбрила их.
Синтия Никсон
Фото: Eastnews / Getty
Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон побрилась налысо ради роли в бродвейской постановке. Актриса сыграла больную раком женщину, которой предстоит пройти через тяжелый курс лечения. Сама Синтия не понаслышке знает о проблеме своей героини: ранее Никсон вылечилась от рака груди.
Текст: Роман Страстный
Фото: Starface
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