Во время беседы с Ксенией Собчак Алсу рассказала, что ее карьера складывалась удачно, но она постоянно подвергалась критике недоброжелателей. Писали, что отец купил ей призовое место на «Евровидении», что она безголосая и все решают деньги семьи.«Но я никогда не плакала из-за этих нападок, — призналась Алсу. — Я знала, что все это неправда. Вокруг меня всегда было много разговоров. Но тогда почему папа купил мне второе место, а не первое? И даже анекдот был: когда Алсу снимает новый клип, в стране растут цены на бензин. Мне повезло, что я жила на две страны и у меня было много работы, некогда было много времени тратить на разговоры. К тому же тогда не было интернета. Сейчас бы грязи было больше». Когда дочь Алсу — 11-летняя Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети», на нее обрушилось много негатива. Общественность обвинила в нечестном ходе голосования влиятельную семью девочки.«Конечно, я агитировала свои 2 млн подписчиков, чтобы они голосовали за мою дочь. Но точно также поступили бы и другие, менее известные участники, — рассказывает Алсу. — Все негодовали, что между Микеллой и ее ближайшим соперником был слишком большой разрыв голосов. Но, когда мы подняли архивы всех сезонов, то увидели, что и в других финалах были похожие результаты. Например, Даниил Плужников победил в третьем сезоне тоже с большим отрывом. Ему тогда, кстати, тоже досталось. Его обвиняли в том, что за него отдали голоса, потому что он с ограниченными возможностями здоровья».На прямой вопрос Ксении Собчак, покупала ли она голоса, Алсу ответила: «Да».«Да, я покупала голоса, и теперь очень обо всем этом жалею, — откровенно призналась она. — Нельзя было отдать голос, не заплатив за смс. Даже Нагиев постоянно повторял: "Покупайте-покупайте". Это был аукцион, все деньги пошли на помощь детям. Я строчила смски с двух телефонов. Родственники тоже голосовали и друзья, и мои поклонники. Так все делали». «Микелла очень переживала, что на нее все это навалилось. Но я ее учу на собственном примере, как надо на все реагировать, — рассказывает певица. — Я до сих пор не отмылась от всего этого со времен своей юности. Но Микелле повторяю, что не нужно все воспринимать на свой счет. Что она должна знать: все, что говорят, не имеет к ней никакого отношения. Я ей говорю: "Ты же не безголосая какая-то". Поэтому не обращай внимания». В программе «Осторожно, Собчак!» Алсу также рассказала, что была рождена для того, чтобы создать большую семью. «Я дала жизнь детям, и они для меня главное. И это не лукавство. Я живу ради и для них», — отметила многодетная мать.Также Алсу призналась: она раз в год делает уколы ботокса, чтобы поддерживать свою красоту. И рассказала, что будущий муж Ян Абрамов сделал ей предложение руки и сердца всего через месяц после начала их романа. «Это было красиво, как в голливудском фильме», — рассказала певица. Фото: InstagramВидео: «Осторожно, Собчак!»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!