Пикантный наряд Муцениеце и другие яркие образы звезд за неделю

На итальянском острове Лидо официально открылся Венецианский кинофестиваль, на который продолжают прибывать новые знаменитости. На этот раз в объективы фотографов попала Джорджина Родригес. Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала себя во всей красе в платье-бюстье Ermmano Scervino с высоким разрезом. Завершали образ блестящие босоножки на очень высоких шпильках и массивное ожерелье.

Тильда Суинтон