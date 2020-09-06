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Пикантный наряд Муцениеце и другие яркие образы звезд за неделю

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Надежда Сысоева

Фото: Пресс-служба

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные наряды. Мы выбрали самые яркие звездные образы за прошедшую неделю.

Надежда Сысоева стала одной из самых ярких девушек на ежегодной церемонии вручения премии Glamour Influencers Awards. За вечер звезда Comedy Woman сменила два наряда. Особенно нам понравилось сочетание красного мини-платья, подчеркнувшего хрупкую фигуру актрисы, с неоновыми ногтями и золотыми босоножками.

Джорджина Родригес

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Джорджина Родригес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

На итальянском острове Лидо официально открылся Венецианский кинофестиваль, на который продолжают прибывать новые знаменитости. На этот раз в объективы фотографов попала Джорджина Родригес. Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала себя во всей красе в платье-бюстье Ermmano Scervino с высоким разрезом. Завершали образ блестящие босоножки на очень высоких шпильках и массивное ожерелье.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Тильда Суинтон, которая любит экспериментировать с андрогинными образами и не жалует откровенные наряды, на одном из фотоколлов Венецианского кинофестиваля появилась в стильном брючном костюме желтого цвета, который эффектно сочетался с ее ярко-рыжыми волосами.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Пресс-служба

Отдала предпочтение желтому цвету на минувшей неделе и Агата Муцениеце. Актриса появилась в ярком облегающем платье с высоким разрезом на церемонии Glamour Influencers Awards 2020.

Анна Слю

Анна Слю

Фото: Пресс-служба

В кинотеатре «Москва» состоялась официальная российская премьера фильма «Довод» культового режиссера Кристофера Нолана. Одной из самых ярких девушек мероприятия стала Анна Слю, позировавшая фотографам в очень эффектной широкой красной юбке, которую дополнила белоснежной рубашкой и брошью в виде птицы.

Кейт Бланшетт

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Кейт Бланшетт

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Жюри основного конкурса Венецианского фестиваля в этом году возглавляет знаменитая актриса Кейт Бланшетт, демонстрирущая на красных дорожках кинофорума эффектные наряды.

Тейлор Хилл

Тейлор Хилл

Фото: Globallookpress / Daziram/Geisler-Fotopress

Одной из самых ярких девушек на красной дорожке церемонии открытия Венецианского кинофестиваля стала Тейлор Хилл, продемонстрировавшая себя во всей красе в смелом платье с откровенным верхом. Завершали образ массивные серьги и ожерелье с рубинами.

Элоди Юнг

Элоди Юнг

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Элоди Юнг подчеркнула достоинства своей женственной фигуры очень эффектным серебристым платьем-бюстье, в котором была похожа на блестящую статуэтку.

Стэйси Мартин

Стэйси Мартин

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Французская актриса Стэйси Мартин решила продемонстрировать на одном из фотоколлов в Венеции парижский шик, облачившись в элегантный, довольно скромный, но соблазнительный наряд с пикантными деталями в виде необычного выреза на груди и ботильонов на шпильках с острыми металлическими мысами.

Фрида Аасен

Фрида Аасен

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)

Фрида Аасен в своем воздушной, струящемся платье была похожа на древнегреческую богиню. Завершали романтичный образ длинные сверкающие ожерелья, эффектно подчеркнувшие зону декольте.

Фото: globallookpress, пресс-служба, Екатерина Шринкина / Passion.ru

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