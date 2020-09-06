Пикантный наряд Муцениеце и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
Надежда Сысоева стала одной из самых ярких девушек на ежегодной церемонии вручения премии Glamour Influencers Awards. За вечер звезда Comedy Woman сменила два наряда. Особенно нам понравилось сочетание красного мини-платья, подчеркнувшего хрупкую фигуру актрисы, с неоновыми ногтями и золотыми босоножками.
Джорджина Родригес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
На итальянском острове Лидо официально открылся Венецианский кинофестиваль, на который продолжают прибывать новые знаменитости. На этот раз в объективы фотографов попала Джорджина Родригес. Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала себя во всей красе в платье-бюстье Ermmano Scervino с высоким разрезом. Завершали образ блестящие босоножки на очень высоких шпильках и массивное ожерелье.
Тильда Суинтон
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Тильда Суинтон, которая любит экспериментировать с андрогинными образами и не жалует откровенные наряды, на одном из фотоколлов Венецианского кинофестиваля появилась в стильном брючном костюме желтого цвета, который эффектно сочетался с ее ярко-рыжыми волосами.
Агата Муцениеце
Фото: Пресс-служба
Отдала предпочтение желтому цвету на минувшей неделе и Агата Муцениеце. Актриса появилась в ярком облегающем платье с высоким разрезом на церемонии Glamour Influencers Awards 2020.
Анна Слю
Фото: Пресс-служба
В кинотеатре «Москва» состоялась официальная российская премьера фильма «Довод» культового режиссера Кристофера Нолана. Одной из самых ярких девушек мероприятия стала Анна Слю, позировавшая фотографам в очень эффектной широкой красной юбке, которую дополнила белоснежной рубашкой и брошью в виде птицы.
Кейт Бланшетт
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Жюри основного конкурса Венецианского фестиваля в этом году возглавляет знаменитая актриса Кейт Бланшетт, демонстрирущая на красных дорожках кинофорума эффектные наряды.
Тейлор Хилл
Фото: Globallookpress / Daziram/Geisler-Fotopress
Одной из самых ярких девушек на красной дорожке церемонии открытия Венецианского кинофестиваля стала Тейлор Хилл, продемонстрировавшая себя во всей красе в смелом платье с откровенным верхом. Завершали образ массивные серьги и ожерелье с рубинами.
Элоди Юнг
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Элоди Юнг подчеркнула достоинства своей женственной фигуры очень эффектным серебристым платьем-бюстье, в котором была похожа на блестящую статуэтку.
Стэйси Мартин
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Французская актриса Стэйси Мартин решила продемонстрировать на одном из фотоколлов в Венеции парижский шик, облачившись в элегантный, довольно скромный, но соблазнительный наряд с пикантными деталями в виде необычного выреза на груди и ботильонов на шпильках с острыми металлическими мысами.
Фрида Аасен
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)
Фрида Аасен в своем воздушной, струящемся платье была похожа на древнегреческую богиню. Завершали романтичный образ длинные сверкающие ожерелья, эффектно подчеркнувшие зону декольте.
Фото: globallookpress, пресс-служба, Екатерина Шринкина / Passion.ru
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