Бланшетт в необычном платье, Санье с глубоким декольте и другие звезды на открытии Венецианского кинофестиваля 2020
Фото: Getty
На красной ковровой дорожке торжественной церемонии открытия позировали председалель жюри Кейт Бланшетт, Людвин Санье, Мэтт Диллон и многие другие знаменитости.
Фото: Getty
Кейт Бланшетт, ранее появившаяся на фотоколле мероприятия в стильном костюме в полоску, на этот раз выбрала черное-беое платье, расшитое блестками.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian via www.imago-imago-images.de
Людивин Санье, вошедшая в состав жюри кинофестиваля, сменила игривый сарафан на черное платье с глубоким декольте.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Одной из самых эффектных девушек на красной дорожке стала Тейлор Хилл, продемонстрировавшая себя во всей красе в смелом платье с откровенным верхом.
Фото: Getty
Отметим, что жюри основного конкурса в этом году возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт. Вместе с коллегами она оценит почти два десятка фильмов, в числе и которых есть и картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
На церемонии открытия было решено показать экранизацию вышедшего в 2017 году романа Доменико Старноне «Фамильный узел» итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала картина «Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо о матери, жизнь которой ломается после неудачных домашних родов. В ленте снялись Шайа Лабаф, Сара Снук и Эллен Берстин.
Отметим, что Венецианский кинофестиваль стал единственным из крупных европейских форумов, организаторы которого не перешли в цифровой формат и приняли решение об отмене мероприятия из-за коронавируса.
Фото: globallookpress, getty
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