Летучая пришла на премьеру «Довода» в корсете, а Слю — в эффектной красной юбке

По сценарию, после теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

В российский прокат картина выходит 3 сентября. Купить билеты можно здесь.