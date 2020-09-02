Летучая пришла на премьеру «Довода» в корсете, а Слю — в эффектной красной юбке
Фото: Пресс-служба
Российский актер Юрий Колокольников, сыгравший роль в картине, приветствовал гостей и поделился с журналистами своими впечатлениями от работы на съемочной площадке. Первыми фантастический боевик оценили Елена Летучая, Аглая Тарасова, Павел Деревянко, Александр Ревва, Никита Кукушкин и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Одной из самых ярких девушек премьеры стала Анна Слю, позировавшая фотографам в очень эффектной широкой красной юбке, которую дополнила белоснежной рубашкой и брошью в виде птицы.
По сценарию, после теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
В российский прокат картина выходит 3 сентября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: WBRussia/YouTube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!