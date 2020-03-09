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Сысоева в мини, Муцениеце в платье с разрезом и другие звезды на церемонии Glamour Influencers Awards 2020

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Надежда Сысоева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась третья ежегодная церемония вручения премии Glamour Influencers Awards. Сотрудники известного журнала наградили главных инфлюенсеров уходящего года, которые могут похвастаться самыми достойными и интересными аккаунтами в социальных сетях.

На террасе ресторана O2 Lounge, расположенного на крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow, собрались представители шоу-бизнеса. Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева позировала фотографам в стильном мини-платье с закрытым верхом и длинными рукавами, популярная актриса Агата Муцениеце выбрала облегающий наряд с разрезом до бедра.

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известная телеведущая и блогер Елена Летучая подчеркнула женственную фигуру черным лаконичным черным платьем с тонкими бретельками.

Елена Летучая

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Также среди гостей вечеринки были замечены Маргарита Мамун, Тина Канделаки, Екатерина Одинцова, Влад Лисовец, Дарья Клюкина, Мария Кравцова и многие другие.

Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова («Подруги»)

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Победители церемонии Glamour Influencers Awards 2020:

GLAM_МАМА — Валерия Чекалина

GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Ирина Шихман

GLAM_ПОДКАСТ — «Истории русского секса», Катя Кронгауз

GLAM_PROBEAUTY — Ира Блан

GLAM_PROЮМОР — Антон Лапенко

GLAM_PROFASHION — Марианна Елисеева

GLAM_PROMUSIC — Клава Кока

GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Екатерина Варнава

GLAM_ЛИКБЕЗ — Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова («Подруги»)

GLAM_TIKTOK — Настя Поварешка

GLAM_ПРОРЫВ — Дарья Мокшина

GLAM_СОБЫТИЕНАКАРАНТИНЕ — Онлайн-концерт Little Big

GLAM_ЭФИР — Тина Канделаки

GLAM_СЕРИАЛНАКАРАНТИНЕ — «Чума»

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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