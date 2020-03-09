Сысоева в мини, Муцениеце в платье с разрезом и другие звезды на церемонии Glamour Influencers Awards 2020
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На террасе ресторана O2 Lounge, расположенного на крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow, собрались представители шоу-бизнеса. Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева позировала фотографам в стильном мини-платье с закрытым верхом и длинными рукавами, популярная актриса Агата Муцениеце выбрала облегающий наряд с разрезом до бедра.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известная телеведущая и блогер Елена Летучая подчеркнула женственную фигуру черным лаконичным черным платьем с тонкими бретельками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также среди гостей вечеринки были замечены Маргарита Мамун, Тина Канделаки, Екатерина Одинцова, Влад Лисовец, Дарья Клюкина, Мария Кравцова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Победители церемонии Glamour Influencers Awards 2020:
GLAM_МАМА — Валерия Чекалина
GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Ирина Шихман
GLAM_ПОДКАСТ — «Истории русского секса», Катя Кронгауз
GLAM_PROBEAUTY — Ира Блан
GLAM_PROЮМОР — Антон Лапенко
GLAM_PROFASHION — Марианна Елисеева
GLAM_PROMUSIC — Клава Кока
GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Екатерина Варнава
GLAM_ЛИКБЕЗ — Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова («Подруги»)
GLAM_TIKTOK — Настя Поварешка
GLAM_ПРОРЫВ — Дарья Мокшина
GLAM_СОБЫТИЕНАКАРАНТИНЕ — Онлайн-концерт Little Big
GLAM_ЭФИР — Тина Канделаки
GLAM_СЕРИАЛНАКАРАНТИНЕ — «Чума»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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