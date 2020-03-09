Сысоева в мини, Муцениеце в платье с разрезом и другие звезды на церемонии Glamour Influencers Awards 2020

На террасе ресторана O2 Lounge, расположенного на крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow, собрались представители шоу-бизнеса. Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева позировала фотографам в стильном мини-платье с закрытым верхом и длинными рукавами, популярная актриса Агата Муцениеце выбрала облегающий наряд с разрезом до бедра.