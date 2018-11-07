Стройные и прекрасные: Фандера, Андреева и другие звезды за 50, которые дадут фору молодым

Оксана Фандера
Оксане Фандере 7 ноября исполнился 51 год. Оксана из тех женщин, над которым время не властно: с каждым годом она становится только интереснее и привлекательнее, остается непосредственной, не стареет не только внешне, но и душой. Неудивительно, что 28-летний сын Иван и 24-летняя дочь Елизавета относятся к ней скорее как к подруге, а не к маме. К своему возрасту Фандера относится спокойно и вообще не думает о том, сколько ей лет. «У меня к этому юмористическое отношение. Кто меня очень близко знает, рассказал бы, что я совсем не лукавлю, когда впадаю в ступор от вопроса про возраст: у меня в этот момент внутри начинается комическая напряженная работа. Дело в том, что у меня крайне сложные отношения с цифрами и памятью на этот счет, и так было всегда. Это такая своего рода математическая дислексия: каждый раз, для того чтобы ответить, сколько мне лет, я вынуждена отнимать от настоящего года, который сейчас, год моего рождения, и таким образом вспоминаю-понимаю, сколько мне лет сейчас», — рассказала она в интервью журналу Hollywood Reporter.
Алена Свиридова
Алена Свиридова, недавно отметившая 56-летие, регулярно публикует в Instagram свои фото без макияжа, демонстрирует фигуру в бикини и выходит на красные дорожки в откровенных нарядах. Осенью певица, по слухам, вышла замуж за бизнесмена Давида Варданяна, которые младшее ее на 14 лет. В общем, жизнь у Алены кипит и на пенсию она явно не собирается.
Ольга Дроздова
Ольге Дроздовой весной исполнилось 53 года, но поверить в это сложно — так хорошо она выглядит. При этом актриса не обращается к пластическим хирургам, спокойно относится к своей внешности и одевается скромно и сдержанно, хотя и на шестом десятке может похвастаться стройной фигурой и огоньком в глазах, от которого мужчины обычно теряют голову.
Ирина Салтыкова
Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. Недавно 52-летняя певица восхитила поклонников фигурой в бикини. «Тело молодой девушки!», «Ну, разве скажешь, что вам... Ну, вы сами знаете сколько лет))) Идеально!)», «Ирина!! Вы очаровательны!! Вашей фигуре можно позавидовать...», «Фигура лучше, чем у многих в 20-30 лет!!!», «Скорее всего кто-то нашел колодец молодости», «Ирина- Вы шикарна! Фигура , нет слов, настоящая , непохожая на всех этих бабенок на одно лицо, приятно видеть красивую естественную девушку!! Вот с кого надо брать пример , в любом возрасте вы будете шикарны!!!» — написали фолловеры в Instagram.
Алика Смехова
В марте Алика Смехова отметила 50-летие, а в июле продемонстрировала поклонникам соблазнительную фигуру в купальнике. В подписи к снимку актриса поделилась своим главным секретом красоты: «Я давно уже стала экспертом в области красоты и здоровья, в каких только уголках планеты я не бывала в разных спа, клиниках и лечебных курортах, особенно люблю открывать для себя новые места у нас в России, вот я и на Финском Заливе. Здесь каждый может обрести баланс молодости, здоровья и красоты, как написано на моем купальнике: "Будь спокойной и оставайся красивой", а я добавлю— и здоровой, всем этого желаю!!!».
Валерия
Валерия собственным примером доказывает, что в 50 лет можно можно обладать телом, которому позавидуют двадцатилетние девушки. Певица правильно питается и регулярно занимается спортом. Результат на лицо: Валерия без стеснения демонстрирует поклонникам фигуру в бикини и гордится подтянутой фигурой и идеальным прессом.
Екатерина Андреева
Известная телеведущая Екатерина Андреева в ноябре будет отмечать 57-летие. Она выглядит гораздо моложе своих лет, не любит пластических хирургов и регулярно делится с поклонниками секретами красоты. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует в Instagram ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног, и не только. Главное — никто и не замечает, что прошла уже четверть века с момента первого появления Екатерины «в новостях», потому что Андреева практически не меняется и на 56 точно не выглядит. Андреева любит путешествия, новые впечатления, занимается спортом и регулярно публикует в Instagram свои фотографии в мини-шортах и коротких юбках, демонстрируя стройные ноги и подтянутую фигуру.
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова недавно разменяла шестой десяток и стала бабушкой, но ей, как и любой женщине, хочется оставаться в отличной форме еще долгое время. Телеведущая решила тренироваться под присмотром опытного инструктора, который поручил ей делать растяжку. Результат занятий Екатерина показала в Instagram: «Сегодня 12-е занятие на Power plate. Арсен говорит, что должна наступить эйфория после тренировки, а мне каждый раз хочется все бросить.... Я одна такая #неправильная? Вы испытываете счастье, задирая ноги выше головы? #вожиданииэйфории #ленивец».
Жанна Эппле
В начале года 54-летняя Жанна Эппле впервые стала бабушкой. У старшего сына актрисы Потапа и его жены Ангелины родился сын, которого они решили назвать необычным именем Север. Актриса была очень рада рождению внука, вот только выглядеть как бабушка не собирается. Жанна поддерживает себя в форме и не скрывает, что не является противницей пластики. «Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости мы с косметологом изучили мои фотографии лет так ... назад))) И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — написала она недавно в Instagram и показала снимки своего лица «до и после».
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова рассказала нам, как ей удается оставаться такой привлекательной и поддерживать себя в форме: «Дело не в секретах, а в дисциплине. Просто нельзя распускаться. Как только расслабляюсь, я, как и все женщины, понимаю: "Ой-ой-ой, надо все обратно срочно возвращать!" На диетах я не сижу, но у меня более сложная история. Я пытаюсь придерживаться раздельного питания, тогда у меня вес держится в норме. Посещаю косметолога и массажиста. У меня очень хороший массажист, фасциальный практик. Сеанс ее массажа приравнивается к полноценному занятию в тренажерном зале. И еще пью много воды без газа».
Фото: globallookpress, instagram, starface, eastnews, Екатерина Худякова / Passion.ru