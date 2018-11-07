Стройные и прекрасные: Фандера, Андреева и другие звезды за 50, которые дадут фору молодым

Оксане Фандере 7 ноября исполнился 51 год. Оксана из тех женщин, над которым время не властно: с каждым годом она становится только интереснее и привлекательнее, остается непосредственной, не стареет не только внешне, но и душой. Неудивительно, что 28-летний сын Иван и 24-летняя дочь Елизавета относятся к ней скорее как к подруге, а не к маме. К своему возрасту Фандера относится спокойно и вообще не думает о том, сколько ей лет. «У меня к этому юмористическое отношение. Кто меня очень близко знает, рассказал бы, что я совсем не лукавлю, когда впадаю в ступор от вопроса про возраст: у меня в этот момент внутри начинается комическая напряженная работа. Дело в том, что у меня крайне сложные отношения с цифрами и памятью на этот счет, и так было всегда. Это такая своего рода математическая дислексия: каждый раз, для того чтобы ответить, сколько мне лет, я вынуждена отнимать от настоящего года, который сейчас, год моего рождения, и таким образом вспоминаю-понимаю, сколько мне лет сейчас», — рассказала она в интервью журналу Hollywood Reporter.

Алена Свиридова