52-летняя Ирина Салтыкова восхитила фигурой в бикини

«Невероятно- великолепный расплох получился у талантливой во всём дочери!», «Тело молодой девушки!👍», «Ну, разве скажешь, что вам... Ну, вы сами знаете сколько лет))) Идеально!)», «Ирина!! Вы очаровательны!! Вашей фигуре можно позавидовать...», «Фигура лучше, чем у многих в 20-30 лет!!!», «Скорее всего кто-то нашел колодец молодости», «Ирина- Вы шикарна! Фигура , нет слов, настоящая , непохожая на всех этих бабенок на одно лицо , приятно видеть красивую естественную девушку!! Вот с кого надо брать пример , в любом возрасте вы будете шикарны!!!» — подписчики осыпали именинницу комплиментами.

Фото: instagram