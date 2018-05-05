52-летняя Ирина Салтыкова восхитила фигурой в бикини

Популярная певица 1990-х годов Ирина Салтыкова, прославившаяся на всю страну хитом про голубые глазки и неземные ласки, накануне отметила день рождения. Блондинке исполнилось 52 года, но, глядя на ее стройную фигуру, в это невозможно поверить. По традиции, день рождения певица провела на море, откуда поделилась соблазнительной фотографией. «Дочка застала врасплох......)))!» — написала Ирина под снимком в белоснежном бикини.
«Невероятно- великолепный расплох получился у талантливой во всём дочери!», «Тело молодой девушки!👍», «Ну, разве скажешь, что вам... Ну, вы сами знаете сколько лет))) Идеально!)», «Ирина!! Вы очаровательны!! Вашей фигуре можно позавидовать...», «Фигура лучше, чем у многих в 20-30 лет!!!», «Скорее всего кто-то нашел колодец молодости», «Ирина- Вы шикарна! Фигура , нет слов, настоящая , непохожая на всех этих бабенок на одно лицо , приятно видеть красивую естественную девушку!! Вот с кого надо брать пример , в любом возрасте вы будете шикарны!!!» — подписчики осыпали именинницу комплиментами.
Фото: instagram