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50-летняя Алика Смехова продемонстрировала подтянутую фигуру в модном купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алики Смеховой

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Певица и актриса опубликовала новое фото в Instagram.

Алику Смехову с уверенностью можно отнести к тем, кто выглядит моложе своего возраста. По паспорту певице и актрисе 50 лет, но ее фигура говорит об обратном. Несколько часов назад звезда сериала «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» поделилась в Instagram фото в модном слитном купальнике: «Будь спокойной и оставайся красивой 🧚‍♀️ а я добавлю—и здоровой✌️всем этого желаю!!!»

«Какая же вы красавица! всем бы женщинам так выглядеть в вашем возрасте! умничка!», «Алика! Вы восхительны! В такой шикарной форме!», «Возраста нет?», «Очень красивая, молодая и ухоженная 👍👍👍 Всегда приятно на вас смотреть», «Алика,вы самая стильная и шикарная девушка из всех медийных женщин нашей страны!!!Банально..но вы эталон!!!», «Алика Вениаминовна, вы прекрасна! Будьте всегда такой молодой и красивой!», — восхищенно написали подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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