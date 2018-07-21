50-летняя Алика Смехова продемонстрировала подтянутую фигуру в модном купальнике

Алику Смехову с уверенностью можно отнести к тем, кто выглядит моложе своего возраста. По паспорту певице и актрисе 50 лет, но ее фигура говорит об обратном. Несколько часов назад звезда сериала «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» поделилась в Instagram фото в модном слитном купальнике: «Будь спокойной и оставайся красивой 🧚‍♀️ а я добавлю—и здоровой✌️всем этого желаю!!!»