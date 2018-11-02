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«В ожидании эйфории»: 50-летняя Екатерина Стриженова показала растяжку

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Стриженова

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Телеведущая занимается с тренером и порой жалуется на отсутствие удовольствия от тренировок.

Екатерина Стриженова уже разменяла шестой десяток и недавно стала бабушкой, но ей, как и любой женщине, хочется оставаться в отличной форме еще долгое время. Теледива решила тренироваться под присмотром опытного инструктора, который поручил ей делать растяжку. Результат занятий Екатерина показала в своем микроблоге.

«Сегодня 12-е занятие на Power plate. Арсен говорит, что должна наступить эйфория после тренировки, а мне каждый раз хочется все бросить.... Я одна такая #неправильная? Вы испытываете счастье, задирая ноги выше головы? #вожиданииэйфории #ленивец», — так жизненно подписала Стриженова снимок с тренером (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Поклонники поддержали Стриженову, рассказав, как сложно им порой дается спорт, и похвалили ее хорошую физическую форму. Действительно, для своего возраста телеведущая прекрасно справляется с заданиями тренера. Кстати, у Екатерины есть и другие простые, но действенные секреты красоты: питьевой режим, правильное питание, массажи, баня, клиника тибетской медицины.

Фото: Instagram

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