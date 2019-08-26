Созрели: дочери Брежневой, Климовой и других звезд, которые начали затмевать знаменитых мам

Вера Брежнева и Соня Киперман
Фото: Instagram
Фотографии Веры Брежневой в Instgaram, на которых она позирует с дочерью Соней, неизменно собирают сотни комментариев о том, что они «прямо как сестры». Еще больший эффект производят совместные выходы в свет этих ярких блондинок. В последнее время Соня начала публиковать в соцчетях такие эффектные фотографии, что нам хочется посоветовать Константину Меладзе взять ее в новый состав группы «ВИА Гра».
Екатерина Климова и Елизавета Хорошилова
Фото: Instagram
Недавно 16-летняя дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова впервые показала бойфренда. Дочь одной из самых красивых актрис российского кинематографа с каждым днем становится все более похожей на свою знаменитую маму, поклонники которой с интересом следят за яркой девушкой.
Любовь Толкалина и Мария Кончаловская
Фото: Starface
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной недавно рассказала о том, как похудела на 30 килограммов. «Я пошла в спортзал. Сократила количество еды. Все контролировалось мамой. Я приносила в школу контейнеры с едой. Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов», — рассказала девушка.
Рената Литвинова и Ульяна Добровская
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Рената Литвинова, как настоящая богиня, не стареет. А дочь актрисы и режиссера Ульяна Добровcкая с каждым годом хорошеет и становится все больше похожей на маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов.
Слава и Александра Сланевская
Фото: Starface
Недавно дочери певицы Славы Александре Морозовой исполнилось восемнадцать лет. Фотографиями с вечеринки артистка поделилась в своем Instagram. Фолловеры с восторгом отметили, что дочь певицы стала настоящей красавицей и очень напоминает Славу, которая впервые стала мамой, когда ей было всего девятнадцать лет.
Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова
Фото: Instagram
Дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 23 года. Стоит отметить, что и сын Анастасии Майкл очень похож на маму. Недавно Заворотнюк опубликовала новое фото сына и трогательно поздравила с 18-летием, а фолловеры отметили, что дети Насти растут очень похожими на нее.
Екатерина и Александра Стриженовы
Фото: Instagram
Недавно младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых с размахом отметила 18-летие. «Вот когда тебе будет 18, тогда и будешь делать то, что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу пока ребенок растет... И вот этот день наступает — Александра, тебе 18 лет!!! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить... Помни одно: голова —чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать», — написала Екатерина Стриженова в Instagram.
Лариса Гузеева и Ольга Бухарова
Фото: Eastnews
Недавно повзрослевшая дочь Ларисы Гузеевой Ольга надела вечернее платье и произвела фурор в Сети. «Аристократичная внешность», «Доченька, как из сказки», «Какая утонченная девочка! Как Вы, Лариса, в молодости!!!», «Безумно красивая дочь», — написали фолловеры актрисы в Instagram. Ольга растет такой же своенравной и 'эффектной девушкой, как и ее знаменитая мама.
Ольга Кабо и Татьяна Василишина
Фото: Starface
Двадцатилетняя дочь Ольги Кабо занимается балетом и планирует стать балетмейстером. Таня призналась, что обожает проводить время с близкими людьми и не мыслит утро без вкусного завтрака. Как и многие «балетные», она трудолюбива, хотя иногда ей сильно хочется полениться. Сейчас девушка нацелена на учебу и карьеру: она уверена, что каждая женщина обязана быть самодостаточной и независимой. «Я горжусь своими родителями, которые подарили мне жизнь и научили правильному мировоззрению», — призналась Кабо-младшая.
Анна Седокова и Алина Билькевич
Фото: Instagram
У Анны Седоковой подрастают две красавицы-дочери — 15-летняя Алина от первого супруга, футболиста Валентина Билькевица и 8-летняя Моника от второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского. Старшая дочь певицы становится все более похожей на свою знаменитую маму эффектной девушкой.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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