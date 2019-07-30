Красная помада, вафельный халат, крупная бижутерия: 18-летняя Соня Киперман учится быть роскошной у Веры Брежневой

Соня Киперман — дочь Веры Брежневой — унаследовала яркие черты у своей мамы. Уроки стиля, по всей видимости, она берет тоже у нее. Новое фото, которое она опубликовала в своем блоге, вызвало восхищение у ее подписчиков.
«Only have eyes for you playing in the background», — написала живущая в США девушка.
«Ох, принцесса», «Соняяя💔💔💔», «Шикарная», «You're very beautiful», «Always beautiful», «Бомбочка», — комментируют подписчики.
Соня Киперман родилась у Веры Брежневой, когда той было всего 19 лет. Сейчас девушка живет и учится в США: после окончания школы для одаренных учеников она поступила в престижный гуманитарный колледж Уиттьер.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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