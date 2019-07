Красная помада, вафельный халат, крупная бижутерия: 18-летняя Соня Киперман учится быть роскошной у Веры Брежневой

Соня Киперман — дочь Веры Брежневой — унаследовала яркие черты у своей мамы. Уроки стиля, по всей видимости, она берет тоже у нее. Новое фото, которое она опубликовала в своем блоге, вызвало восхищение у ее подписчиков.

«Only have eyes for you playing in the background», — написала живущая в США девушка.