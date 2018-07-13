«Мамина улыбка»: совершеннолетний сын Анастасии Заворотнюк стал ее копией

В эту пятницу, 13 июля, сын 47-летней Анастасии Заворотнюк отпраздновал день рождения. Мама посвятила слвсем взрослому Майклу нежные слова и показала фото, на котором он очень сильно похож на нее.

«Восемнадцать — и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперед, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днем Рождения, сын», — написала актриса.