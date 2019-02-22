16-летняя дочь Екатерины Климовой впервые показала бойфренда

На днях в столице состоялся ежегодный Ломоносовский бал для старшеклассников. Среди приглашенных была замечена и 16-летняя Елизавета Хорошилова — старшая дочь актрисы Екатерины Климовой.
Красавицу сопровождал ее бойфренд Арсений Майоров, фото с которым Лиза решила выложить впервые. Пара выглядела очень элегантно и гармонично: Арсений был одет в черный костюм, а пышное черное платье Лизы преобразило девушку настолько, что в этом образе ее не узнали даже давние приятели.
«Лизка, ты ли это?», «На вас приятно посмотреть! В наше время, когда все вокруг одинаковы... Вы прекрасны!», «Самая *** пара из всех тех, что я когда-либо видел или увижу», «В жизни две радости: вы и сладости», — радуются за Лизу друзья и поклонники. Как относится к выбору дочери ее знаменитая мама, пока неизвестно.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram