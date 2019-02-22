16-летняя дочь Екатерины Климовой впервые показала бойфренда

«Лизка, ты ли это?», «На вас приятно посмотреть! В наше время, когда все вокруг одинаковы... Вы прекрасны!», «Самая *** пара из всех тех, что я когда-либо видел или увижу», «В жизни две радости: вы и сладости», — радуются за Лизу друзья и поклонники. Как относится к выбору дочери ее знаменитая мама, пока неизвестно.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram