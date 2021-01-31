Снигирь в наряде школьницы, Ходченкова в стильном комбезе и другие яркие образы недели
Фото: Пресс-служба
Юлия Снигирь появилась на премьере драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в кинотеатре «Иллюзион» в компании Евгения Цыганова.
Для мероприятия актриса выбрала наряд озорной школьницы от Miu Miu — голубую рубашку в ретро-стиле с блестящей мини-юбкой с красной вставкой на талии и необычный объемный пиджак с декором на плечах, напоминающим лямки ранца. Завершали образ плотные черные колготки, туфли с острыми мысами и маленькая сумочка на серебряной цепочке. Получилось стильно и в меру провокационно.
Светлана Ходченкова
Фото: Пресс-служба
Ведущая XIX церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Светлана Ходченкова появилась на ковровой дорожке и на сцене в элегантном комбинезоне Max Mara с обнаженными плечами. Изысканности образу добавили украшения Bvlgari — колье и браслеты из белого золота с бриллиантами, а также серьги из белого и желтого золота с бриллиантами и рубинами.
Рената Пиотровски
Фото: Пресс-служба
Рената Пиотровски подчеркнула фигуру платьем оттенка чайной розы с крупным черным бантом на груди. Для своего образа актриса выбрала серьги и кольцо из розового золота с бриллиантами и клатч из кожи змеи карунг с эффектом расплавленного золота от Bvlgari.
Сабина Ахмедова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сабина Ахмедова продемонстрировала точеную фигуру и стройные ноги в коротком платье-бюстье, которое дополнила эффектными массивными украшениями и классическими замшевыми лодочками.
Алена Бабенко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На фоне других знаменитостей на премии «Золотой орел» выделялась Алена Бабенко, появившаяся на церемонии в брючном костюме конфетно-розового оттенка в клетку, который дополнила широким поясом контрастного цвета.
Любовь Аксенова
Фото: Пресс-служба
Любовь Аксенова на показе нового сезона сериала «Бывшие» позировала фотографам в необычном брючном костюме кофейно-молочных оттенков с цветочным принтом, который дополнила черной лаконичной футболкой и грубыми ботинками, цепями на шее и массивной серьгой в ухе.
Полина Гагарина
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина появилась на показе в образе своей роковой героини. Певица облачилась в узкое мини-платье с глубоким декольте и подчеркивающий талию пиджак необычного кроя, внизу напоминающий пояс для чулок. Дополнили эффектный наряд черный чокер на шее и ботильоны на каблуках.
Светлана Бондарчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Длину мини выбрала и Светлана Бондарчук, появившаяся на премьере драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в очень коротких белых шортах, которые сочетала с плотными колготками, черной водолазкой и длинным нежно-розовым пиджаком. Завершали образ грубые ботинки и черно-белая сумочка на золотой цепочке.
Анна Чиповская
Фото: Пресс-служба
Сыгравшая в картине одну из главных ролей Анна Чиповская позировала на красной дорожке в черном мини-платье лаконичного кроя, которое дополнила босоножками с блестящим декором на каблуках и пряжках.
Наташа Максимова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наташа Максимова выбрала для выхода в свет стильный черный брючный костюм в серебристую полоску. Яркости и озорства образу добавили кроп-топ под объемным пиджаком, атласные фиолетовые лодочки и красная помада.
Фото: пресс-служба, Екатерина Гагарина / Passion.ru
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