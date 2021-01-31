Снигирь в наряде школьницы, Ходченкова в стильном комбезе и другие яркие образы недели

Для мероприятия актриса выбрала наряд озорной школьницы от Miu Miu — голубую рубашку в ретро-стиле с блестящей мини-юбкой с красной вставкой на талии и необычный объемный пиджак с декором на плечах, напоминающим лямки ранца. Завершали образ плотные черные колготки, туфли с острыми мысами и маленькая сумочка на серебряной цепочке. Получилось стильно и в меру провокационно.

Светлана Ходченкова