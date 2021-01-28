Гагарина в мини и с чокером на шее, Аксенова в рокерском стиле и другие на показе «Бывших»

К слову, недавно Полина Гагарина снялась в эффектной фотосессии и рассказала о своей роли в сериале «Бывшие». «Все происходило стремительно: мои пробы, затем пробы вместе с Денисом, съемки, иногда откровенные. Например, первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку, — куй железо, пока горячо! При этом атмосфера на площадке всегда оставалась спокойной и профессиональной: без криков, лишних лирических отступлений и эмоций. Мне очень повезло, что этот непростой для меня опыт полноценного вхождения в актерскую деятельность произошел именно среди таких людей», — поделилась певица.