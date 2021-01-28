Гагарина в мини и с чокером на шее, Аксенова в рокерском стиле и другие на показе «Бывших»
Фото: Пресс-служба
На сцену поднялись актеры Любовь Аксенова, Полина Гагарина, Александр Соколовский, Анатолий Журавлев, Ростислав Бершауэр и другие.
Полина Гагарина появилась на показе в образе своей роковой героини. Певица облачилась в узкое мини-платье с глубоким декольте и подчеркивающий талию пиджак необычного кроя, внизу напоминающий пояс для чулок. Дополнили эффектный наряд черный чокер на шее и ботильоны на каблуках.
Фото: Пресс-служба
Более нестандартный образ выбрала исполнительница главной роли в сериале Любовь Аксенова. Актриса позировала фотографам в необычном брючном костюме кофейно-молочных оттенков с цветочным принтом, который дополнила черной лаконичной футболкой и грубыми ботинками, цепями на шее и массивной серьгой в ухе.
Также поприветствовали гостей презентации режиссер Иван Китаев, генеральный продюсер проекта и автор идеи Алексей Троцюк, сценарист Эльдар Великорецкий.
В конце второго сезона Яна (Любовь Аксенова) стала женой Кирилла (Анатолий Журавлев), жестокого и эксцентричного бизнесмена из Кемерово, чтобы вытащить из тюрьмы отца (Виталий Хаев). Илья (Денис Шведов) же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Лене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться наконец от своих зависимостей? Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам эксклюзивно на START.
К слову, недавно Полина Гагарина снялась в эффектной фотосессии и рассказала о своей роли в сериале «Бывшие». «Все происходило стремительно: мои пробы, затем пробы вместе с Денисом, съемки, иногда откровенные. Например, первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку, — куй железо, пока горячо! При этом атмосфера на площадке всегда оставалась спокойной и профессиональной: без криков, лишних лирических отступлений и эмоций. Мне очень повезло, что этот непростой для меня опыт полноценного вхождения в актерскую деятельность произошел именно среди таких людей», — поделилась певица.
Фото и видео: пресс-служба
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