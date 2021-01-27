Стильная пара: Снигирь и Цыганов эффектно появились вместе на премьере фильма
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Ангелины Никоновой. Оценить картину пришли многие знаменитости, в числе которых были Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Актеры позировали фотографам на красной дорожке в стильных похожих образах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь сочетала голубую рубашку с блестящей мини-юбкой с красной вставкой на талии, а завершали образ необычный объемный пиджак и туфли с острыми мысами. Евгений Цыганов, обычно предпочитающий малоприметную одежду темных оттенков без лишних деталей, надел белоснежную футболку с черными брюками и кардиганом с воротником и планкой цвета ириски. Более того, актер улыбался(!), что с ним во время светских выходов случается редко.
Отметим, что отношения Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начались несколько лет, и они тщательно оберегали свою любовь от посторонних глаз. На любые вопросы о семье, а тем более о свадьбе они долгое время реагировали крайне негативно. Они не сообщали официально — состоят в браке или нет. Но поклонники давно заметили их с обручальными кольцами. Сейчас они растят общего 4-летнего сына Федора и не скрывают, что женаты. Судя по всему, регистация брака была довольно скромной.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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