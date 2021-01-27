Стильная пара: Снигирь и Цыганов эффектно появились вместе на премьере фильма

Отметим, что отношения Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начались несколько лет, и они тщательно оберегали свою любовь от посторонних глаз. На любые вопросы о семье, а тем более о свадьбе они долгое время реагировали крайне негативно. Они не сообщали официально — состоят в браке или нет. Но поклонники давно заметили их с обручальными кольцами. Сейчас они растят общего 4-летнего сына Федора и не скрывают, что женаты. Судя по всему, регистация брака была довольно скромной.