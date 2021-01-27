Чиповская в игривом мини, Исакова в элегантном макси и другие на премьере любовной драмы

По сюжету, главные герои Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. Впервые картина «Кто-нибудь видел мою девчонку?» была представлена публике на фестивале «Кинотавр».

Фильм выйдет в широкий прокат 4 февраля. Купить билеты можно здесь.