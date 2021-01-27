Чиповская в игривом мини, Исакова в элегантном макси и другие на премьере любовной драмы
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картину зрителям представили режиссер Ангелина Никонова, продюсер Нателла Крапивина и сыгравшие в ней главные роли Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева.
Анна Чиповская появилась в кинотеатре в компании бойфренда и коллеги Дмитрия Ендальцева. Актриса выбрала для мероприятия черное мини-платье лаконичного кроя, которое дополнила босоножками на высоких каблуках с блестяшим декором.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Исакова отдала предпочтение более скромному объемному платью-макси, которое сочетала с мужскими ботинками молочного оттенка.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В самом дерзком образе на премьере появилась Мария Шалаева. Актриса нарядилась в костюм цвета ириски, сделав акцент на пикантной детали в виде красного кружевного бюстгальтера. Завершали образ круглая сумка от известного бренда и «хищные» ботильоны, вместо которых лучше бы смотрелись классические лодочки или лаконичные босоножки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гостями премьеры стали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук, Наташа Максимова, Милана Королева и многие другие.
По сюжету, главные герои Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. Впервые картина «Кто-нибудь видел мою девчонку?» была представлена публике на фестивале «Кинотавр».
Фильм выйдет в широкий прокат 4 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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