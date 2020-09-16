Шерзингер, Гренц и еще 10 звезд, рассказавших о борьбе с анорексией и булимией
Фото: Globallookpress / face to face
Николь Шерзингер
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Экс-участница популярной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер в интервью Cosmopolitan рассказала о том, что булимия буквально украла десять лет ее жизни. «Булимия — как тюремное заключение. Болезнь забрала мое счастье и уверенность. <...> Сейчас я научилась принимать свое тело, но раньше я очень критично относилась к себе, особенно в юном возрасте. Когда мне было 14, я начала бегать. Я могла встать на пробежку посреди ночи! Я считала, что должна быть стройнее, хотела, чтобы мои ноги и бедра выглядели по-другому. Когда я попала в группу The Pussycat Dolls, моя одержимость усилилась, потому что там нужно было показывать тело, и тело должно было быть отличным! <...> Каждая в какой-то момент может обнаружить себя в ванной, полной печенья и чипсов. В этом нет ничего страшного. Но физические упражнения действительно помогают мне, даже если это не интенсивная нагрузка. Мне нравится хорошенько пропотеть в спортзале, это помогает мне сконцентрироваться и мыслить позитивно», — призналась Николь
Полина Гренц
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда популярного сериала «Физрук» Полина Гренц призналась, что из-за стремления к стройности ради мужчин подорвала свое здоровье — физическое и психическое. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором подробно объяснила, как довела себя до анорексии: «Я изнуряла себя тренировками, практически ничего не ела. Начали вылезать волосы, полезли прыщи. У меня не было ни мышц, ничего, просто был скелет. Когда мне говорили, что я выгляжу нездоровой, я отвечала, что мне все нравится — ведь я худая. Мои умные весы показывали, что все мои показатели нуждаются во внимании: количество белка в организме, жира, кости, мыщцы — все было на минималке. Пострадал обмен веществ. <...> После анорексии началась нервная булимия. В итоге мой организм офигел, я практически угробила свое здоровье. Я до сих пор лечусь. Никому не пожелаю того, что я перенесла».
Юлия Липницкая
Фото: Instagram Юлии Липницкой
Олимпийская чемпионка командных соревнований по фигурному катанию Юлия Липницкая, этим летом впервые ставшая мамой, прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру. «На 99% — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был оглашен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год. После этапа Гран-при в Москве я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», — цитирует Липницкую официальный сайт ФФККР.
Принцесса Диана
Фото: Globallookpress / Globe Photos
Супруга британского принца Чарльза страдала от депреcсии и нервной булимии. Она неуютно чувствовала себя в королевской семье, терпела измены мужа и в результе буквально заедала свои проблемы. Так, британский журналист Эндрю Мортон выпустил биографическую книгу «Диана: ее правдивая история — с ее слов». Позднее стало известно, существует несколько аудиопленок, на которых записаны признания принцессы, не вошедшие в книгу. К 20-летней годовщине со дня трагической гибели Дианы биография была переиздана с расшифровкой сохранившихся аудиозаписей.
В преддверии печальной даты Эндрю Мортон опубликовал в Daily Mail некоторые не известные факты из жизни Дианы, в частности, о том, что она более десяти лет страдала нервной булимией, причиной которой стали слова ее возлюбленного — принца Чарльза — о том, что она немного поправилась. Это произошло в 1981 году, вскоре после помолвки. Диана рассказала, что окружность ее талии перед пошивом свадебного платья была 29 дюймов (примерно 72 см), а перед днем бракосочетания — 23,5 дюйма (примерно 59 см). Тогда никто не догадывался, что главной причиной такого резкого похудения является не предсвадебное волнение, а серьезные психические отклонения, связанные с нарушением пищевого поведения.
Лили-Роуз Депп
Фото: Globallookpress / Daziram
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, худышка с нежным именем Лили-Роуз призналась, что победила анорексию, и уверяет, что теперь она в полном порядке. А вот упреки в излишней худобе ее очень ранят. «Когда люди говорят, что я больна анорексией, это сильно расстраивает меня. Я потратила много сил, чтобы победить свою болезнь. Когда я столкнулась с ней, мне было совсем мало лет, мне было сложно бороться. Все, у кого когда-то была эта проблема, понимают меня, они знают, насколько трудно вернуться к нормальной жизни. Всю свою сознательную жизнь я борюсь с ней, и я очень горжусь своими результатами», — рассказала актриса в интервью журналу Elle.
Зои Кравец
Фото: DPA
«У меня были тяжелые времена в 16, 17, 18. Начнем с того, что я страдала расстройством пищевого поведения в старшей школе... Я не думаю, что это было связано со славой, скорее всего это из-за окружающего меня мира. Я чувствовала давление. Все дело в том, что я старалась похудеть ради съемок в фильме, но не видела результата. Это страшно», — рассказала Зои Кравец в интервью журналу Complex.
Аллегра Версаче
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
«Я называю это периодом отсутстви. Я не могла противостоять реальности, витала где-то, мои глаза будто были закрыты все это время», — рассказала наследница многомиллиардного состояния Аллегра Версаче, у которой диагностировали нервную анорексию, в интервью итальянской газете La Repubblica. Ее мать Донателла Версаче призналась, что очень переживала за дочь. «Моя дочь очень больна. Анорексия буквально съедает ее изнутри, и мы все очень переживаем. Тем не менее, врачи делают все возможное, чтобы вырвать ее из лап этой ужасной болезни, и мы очень на них надеемся. Многие мамы знают, что мне сейчас приходится пережить и чем рискует моя дочь», — цитирует дизайнера Daily Mail.
Дана Борисова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я обратилась в клинику к специалистам. Я набрала сейчас 50 килограммов. А в последний раз я стала худеть к свадьбе и три месяца ничего не ела. Я не ела вообще ничего. Я не могла, мне не хотелось… Первое время хочется, а потом привыкаешь, и совершенно не хочется. Я понимала, что уже выгляжу болезненно. Я понимала, что со мной беда. Я заезжала в магазин, просила самой большой жирности сметану, потому что я могла только жидкое пропихнуть, и с ненавистью ела вот эту вот сметану раз в день. Я понимала, что умру, наверное, скоро. Я в обмороки падала…», — призналась Дана Борисова в студии программы «Прямой эфир».
Деми Ловато
Фото: Eastnews
В документальном фильме Simply Complicated Деми Ловато рассказала, что долгое время страдала от расстройства пищевого поведения: «Расстройство пищевого поведения — не признак силы. Сила — это когда вы способны победить своих "демонов", даже если долго болели и очень устали. Есть заблуждения, что анорексия и булимия — это выбор человека. Люди часто говорят: "Почему она просто не начнет есть?". Это невежество и отсутствие образования… Расстройства пищевого поведения — это психические заболевания, поэтому давайте будем осторожнее со словами». После анорексии певица лечилась от нервного срыва, набрала вес, стала регулярно тренироваться и есть полезную пищу.
Леди Гага
Фото: Getty
Леди Гага заявила в Instagram, что в юности страдала от анорексии, и призвала всех не портить себе здоровье и жизнь из-за стремления к навязанным обществом идеалам красоты: «Всем девочкам, которые думают, что ты уродлива, потому что ты не нулевого размера, хочу сказать, что ты — красавица номер один. Это общество уродливо».
Дайан Китон
Фото: Globallookpress / Billy Bennight
Дайан Китон участвовала в съемках программы Dr. Oz, где рассказала о своем опыте борьбы с пищевым расстройством. В возрасте двадцати двух лет актриса отчаянно пыталась похудеть на пару килограммов для мюзикла Hair. Поначалу она просто старалсь ничего не есть, но в итоге срывалась, наедалась фастфудом и вызывала рвоту. По словам Китон, она могла употреблять до двадцати тысяч калорий в день... Справиться с болезнью ей помог годовой курс у психоаналитика, после чего звезда подробно написала о борьбе с булимией в автобиографической книге Then Again.
Джейн Фонда
Фото: Eastnews
Джейн Фонда на протяжении многих лет боролась с нервной анорексией и булимией. В детстве будущая звезда страдала от холодности своей матери, которая в итоге покончила с собой, считала себя гадким утенком... «Я росла в 50-х, и отец (актер Генри Фонда — прим. Ред.) говорил мне, что то, как я выгляжу, очень важно. Он посылал мне сообщения, которые отцы не должны посылать: если ты не будешь выглядеть прекрасно, тебя не будут любить», — рассказала она в интервью Harper's Bazaar. Справиться с недугом Фонде помогли специалисты, правильное питание и регулярные тренировки, без которых она, по ее словам, согшла бы с ума.
Фото: Instagram, getty, eastnews, dpa, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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