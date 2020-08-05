«Не ела, выпадали волосы, полезли прыщи»: Полина Гринц рассказала о своем пугающем похудении

Полина Гренц опубликовала в Instagram видео, в котором подробно объяснила, как довела себя до анорексии: «Я изнуряла себя тренировками, практически ничего не ела. Начали вылезать волосы, полезли прыщи. У меня не было ни мышц, ничего, просто был скелет. Когда мне говорили, что я выгляжу нездоровой, я отвечала, что мне все нравится — ведь я худая. Мои умные весы показывали, что все мои показатели нуждаются во внимании: количество белка в организме, жира, кости, мыщцы — все было на минималке. Пострадал обмен веществ. <...> После анорексии началась нервная булимия. В итоге мой организм офигел, я практически угробила свое здоровье. Я до сих пор лечусь. Никому не пожелаю того, что я перенесла».