«Не ела, выпадали волосы, полезли прыщи»: Полина Гринц рассказала о своем пугающем похудении
Фото: Instagram Полины Гренц
Полина Гренц опубликовала в Instagram видео, в котором подробно объяснила, как довела себя до анорексии: «Я изнуряла себя тренировками, практически ничего не ела. Начали вылезать волосы, полезли прыщи. У меня не было ни мышц, ничего, просто был скелет. Когда мне говорили, что я выгляжу нездоровой, я отвечала, что мне все нравится — ведь я худая. Мои умные весы показывали, что все мои показатели нуждаются во внимании: количество белка в организме, жира, кости, мыщцы — все было на минималке. Пострадал обмен веществ. <...> После анорексии началась нервная булимия. В итоге мой организм офигел, я практически угробила свое здоровье. Я до сих пор лечусь. Никому не пожелаю того, что я перенесла».
Актриса призналась, что начала худеть для того, чтобы нравиться мужчинам. По ее словам, именно они советовали ей сбросить несколько килограммов и стать более стройной. В итоге из-за своих комплексов и стремления угодить другим Полина похудела до 48 килограммов и попала в больницу. Сейчас она жалеет о том, что так относилась к себе: «Самое главное, что я поняла — я тратила очень много времени на то, чтобы угодить другим. Хотя в первую очередь должна была угодить себе, своему телу и здоровью».
Фото: instagram
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