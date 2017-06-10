В 1992 году британский журналист Эндрю Мортон выпустил биографическую книгу «Диана: ее правдивая история — с ее слов». Как стало недавно известно, существует несколько аудиопленок, на которых записаны признания принцессы, не вошедшие в книгу Мортона. В этом году, к 20-летней годовщине со дня трагической гибели Дианы биография принцессы будет переиздана с расшифровкой сохранившихся аудиозаписей.

В преддверии печальной даты Эндрю Мортон опубликовал в Daily Mail некоторые до сих пор не известные факты из жизни Дианы, в частности, о том, что она более десяти лет страдала нервной булимией, причиной которой стали слова ее возлюбленного — принца Чарльза — о том, что она немного поправилась. Это произошло в 1981 году, вскоре после помолвки.

Диана рассказывает, что окружность ее талии перед пошивом свадебного платья была 29 дюймов (примерно 72 см), а перед днем бракосочетания — 23,5 дюйма (примерно 59 см). Тогда никто не догадывался, что главной причиной такого резкого похудения является не предсвадебное волнение, а серьезные психические отклонения, связанные с нарушением пищевого поведения.

Журналист надеется, что публикация таких подробностей о здоровье любимицы миллионов людей поможет женщинам, находящимся в аналогичной ситуации.

Напомним, принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза и мама принцев Уильяма и Гарри, трагически погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Фото: gettyimages.com, globallookpress.com