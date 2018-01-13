Легендарная актриса Джейн Фонда недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли с губы, о чем лично рассказала в телешоу AOL Build Series.

На днях в Сети появились свежие снимки Джейн Фонды, сделанные папарацци — на них видно странный пластырь на нижней губе и подбородке актрисы. Звезда не стала таиться и в тот же вечер во время эфира телепрограммы AOL Build Series сообщила, что врачи удалили из ее губы раковую опухоль.

Журналисты портала Daily Mail тут же предположили, что, скорее всего, речь идет о базалиоме — разновидности рака кожи. Опухоли такого типа занимают промежуточное положение между зло- и доброкачественными образованиями.

В свою очередь поклонники Фонды уже обсуждают, что у актрисы возник рецидив — всего 7 лет назад она болела раком груди. К счастью, Джейн дала понять, что и сейчас с ней все хорошо, она уже чувствует себя намного лучше.

Фото: Global Look Press