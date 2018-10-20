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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин борются с онкологическим заболеванием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Сенчуковой

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Самая позитивная пара отечественного шоу-бизнеса откровенно рассказала о страшном диагнозе.

Поклонники Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина были немало взволнованы, узнав из анонса нового выпуска шоу «Секрет на миллион» о том, что их любимые артисты борются со страшным заболеванием. Глядя на позитивных музыкантов сложно поверить в то, что несколько лет назад пара столкнулась с онкологией. Четыре года назад у Натальи появилось странное пятно на коже, однако врачи не увидели в нем ничего страшного и посоветовали специальную мазь. Спустя полтора года на лице Виктора возникло аналогичное пятно.

«Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет, посоветовал удалить пятно у косметолога лазером. Я удалил, а через полгода оно появилось опять. Врач снова посоветовал обратиться к косметологу, и я опять удалил его лазером. Когда проблема возникла в третий раз, мы вместе (с Натальей — прим.ред.) обратились к врачу. Прошли обследование, сдали анализы и уехали отдыхать в Италию. И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: «Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи». Разумеется, мы были просто в шоке. Отдыхать не было никаких сил, поменяли билеты и приехали в Москву», — рассказал Виктор Лере Кудрявцевой.

Как отметил музыкант, одним из факторов, спровоцировавших развитие базально-клеточного рака кожи, могла послужить любовь к загару. «Мы же регулярно раз в год проходили обследования, следили за здоровьем, но на солнце не обращали внимания. Наоборот, считали, что это же витамин D, это полезно. Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались», — призналась Наталья. По словам медиков, в редких случаях рак может иметь инфекционный характер, этим можно объяснить «общий» диагноз супругов: «Вирусная теория рака является преобладающей в медицине, и это предполагает некую заразность. То есть, действительно, достаточно давно уже такие данные есть, что определенные вирусы вызывают раковые опухоли».

В настоящее время Сенчукова и Рыбин полностью сосредоточились на своем здоровье. Супруги прошли 13 сеансов лучевой терапии, однако говорить о выздоровлении еще рано. Виктор откровенно рассказал, что его случай сложнее поддается лечению, чем у Натальи: «У меня же новообразование на лице, и после лучевой терапии вокруг стали появляться маленькие нарывы. Потом это все увеличивалось в размерах, прорывалась. Вся подушка с утра была мокрая, из раны сочилась жидкость и кровь. Лицо же подвижное, рану легче затронуть, поэтому и лечение проходило довольно тяжело». Тем не менее, диагноз музыкантам был поставлен вовремя, и своевременно начатое лечение не позволило раку проникнуть вглубь организма.

Поклонники уверены, что супруги смогут выиграть эту борьбу/

Напомним, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин счастливы вместе уже более 28 лет. У пары есть 19-летний сын Василий.

Фото: instagram

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