Борис Грачевский рассказал о борьбе со смертельным недугом

На сегодняшний день Грачевский уверен, что победил страшную болезнь. Молодая жена и маленькая дочка являются для кинорежиссера стимулом к жизни: «Катя мне всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить».

Напомним, в 2016 году Борис Грачевский и его 33-летняя возлюбленная Екатерина Белоцерковская сыграли свадьбу. Актриса стала третьей супругой знаменитого режиссера. У основателя «Ералаша» есть трое детей — 46-летний Максим и 39-летняя Ксения от Галины Грачевской, с которой он прожил почти 35 лет. Вторая супруга режиссера — 32-летняя Анна Грачевская в 2012 году подарила ему дочь Василису.

Фото: globallookpress