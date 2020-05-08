Седокова, Глюк'oZa и другие звезды, демонстрирующие нежные чувства к своим вторым половинам в соцсетях

«Могу сказать только одно !!! Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя... но речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный, и спасибо тебе за нашего сына, и за всю нашу жизнь», — поздравила недавно Наталья Подольская с днем рождения любимого супруга Владимира Преснякова.

Эмили Ратажковски