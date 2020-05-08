Седокова, Глюк'oZa и другие звезды, демонстрирующие нежные чувства к своим вторым половинам в соцсетях
Фото: Instagram
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова последние несколько лет держала в тайне от широкой общественности свою личную жизнь. Все изменилось после того, как певица закрутила роман с латвийским баскетболистом-красавчиком Янисом Тиммой. Теперь Анна регулярно рассказывает о том, как она счастлива с новым избранником, и публикует в Instagram горячие снимки с Янисом.
Глюк'oZa
Фото: Starface
Наталья Чистякова-Ионова, или Глюк'oZa, публикует в соцсетях не только свои откровенные снимки, на которых показывает себя во всей красе, но и демонстрирует идиллию с супругом. К примеру, недавно Наталья и Александр похвастались растяжкой в смелой позе во время совместных занятий спортом.
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
За последние несколько лет Дженнифер Лопес и Алекс Родригес стали одной из самых крепких и трогательных зрелых пар шоу-бизнеса. Они регулярно показывают, как вместе проводят свободное время дома, как занимаются спортом, веселятся с детьми, отмечают праздники, и всегда очень нежно отзываются друг о друге.
Хайди Клум
Фото: Globallookpress / Javier Rojas
Хайди Клум и Том Каулитц так раскрепощенно демонстрируют страсть друг к другу на публике, что некоторым даже становится неловко рядом с этой горячей парочкой. Ну, а некоторые совместные фото Хайди и Тома на их страницах в Instagram и вовсе можно сопровождать пометкой «18+».
Нюша
Фото: Instagram
Нюша и ее супруг Игорь Сивов не жадничают и часто радуют поклонников новой порцией нежных совместных фотографий и трогательных «ванильных» признаний друг другу. «Каждый день с тобой — это приключение. Мы открываем новые двери вместе», — подписала недавно певица снимок с мужем.
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак и Константин Богомолов сделали из своей не самой обычной свадьбы настоящее шоу, а теперь с помощью соцсетей продолжают держать своих многочисленных поклонников и критиков в курсе того, насколько им хорошо друг с другом.
Хейли Болдуин
Фото: Globallookpress / face to face
Хейли Болдуин и Джастин Бибер являются одной из самых трогательных пар шоу-бизнеса. Ребята часто публично признаются друг другу в любви и уверяют, что больше всего на свете им нравится проводить время дома вдвоем.
Джиджи Хадид
Фото: Eastnews
Джиджи Хадид и Зейн Малик недавно сообщили о том, что совсем скоро у них родится общий ребенок. Уверены, через несколько месяцев степень мимимишности Instagram звезд, которые и раньше часто публиковали нежнейшие совместные снимки, будет зашкаливать.
Юлия Ковальчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тоже не считают, что счастье любит тишину, а свои любовь, нежность и страсть друг к другу надо скрывать от окружающих и подписчиков в Instagram.
Наталья Подольская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Могу сказать только одно !!! Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя... но речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный, и спасибо тебе за нашего сына, и за всю нашу жизнь», — поздравила недавно Наталья Подольская с днем рождения любимого супруга Владимира Преснякова.
Эмили Ратажковски
Фото: Instagram
Раньше Эмили Ратажковски будоражила миллионы мужчин своими обнаженными фотографиями в соцсетях. Теперь модель каждый раз разбивает сердца поклонников, публикуя нежные, горячие и провокационные снимки с мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом.
Регина Тодоренко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Регина Тодоренко и Влад Топалов счастливы вместе и к радости поклонников регулярно демонстрируют это в различных шоу, на светских мероприятиях и в соцсетях.
Эшли Грэм
Фото: Globallookpress / face to face
Модель plus-size Эшли Грэм не стесняется своих пышных форм и гордится своим роскошным нестандартным телом. А еще больше она восхищается своим супругом Джастином Эрвином, которого называет любовью всей своей жизни.
Мила Кунис
Фото: Getty
Мила Кунис и Эштон Катчер не любят рассказывать в интервью о личной жизни и не появляются вместе на красных дорожках и светских мероприятиях. А вот целоваться в общественных местах и публиковать в соцсетях романтичные совместные снимки — это они могут запросто.
Марина Газманова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Марина Газманова не перестает восхищаться супругом в соцсетях и называть его своим героем и любимым мужчиной. Также жена знаменитого певца пишет о том, как старается быть для него музой и хранительницей очага. Романтичные совместные снимки прилагаются.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
После развода Ольга Бузова обещала, что новые отношения будет оберегать от глаз посторонних, но... не получилось. О своих чувствах к бойфренду Давиду Манукяну телеведущая явно готова кричать на весь мир.
Бритни Спирс
Фото: Getty
Бритни Спирс гордится бойфрендом-красавчиком, фитнес-тренером Сэмом Асгари и регулярно публикует фото и видео с ним на своей странице в Instagram.
Леди Гага
Фото: Instagram
Все чаще стали появляться романтичные фотографии и в Instagram Леди Гаги. Сама провокационная певица уверяет, что от любви она буквально потеряла голову и готова раствориться в объятиях нового избранника.
Фото: globallookpress, starface, eastnews, instagram. getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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