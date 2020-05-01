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Открытая спина и нежные объятия: Глюк`oZa с мужем показали растяжку в смелой позе

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Наталья Ионова и Александр Чистяков

Фото: Instagram

Супруги во время самоизоляции занимаются спортом.

Наталья Ионова (Глюк`oZa) с мужем Александром Чистяковым взбудоражили поклонников откровенной фотографией. Певица показала, как они с супругом занимаются гимнастикой. При этом Наталья была в боди с открытой спиной и буквально сидела на муже, демонстрируя растяжку.

«Какое красивое и нежное фото!», «Хорошая растяжка — любви отличный бонус», «Идеальны», «Красивая пара», «Ох, как красиво», «Ооооо, взрослые игры», — написали Наталье и Александру в комментариях.

Ранее Наталья Ионова показывала еще одно «горячее» фото — на съемках она позировала в одной лишь целлофановой накидке.

Фото и видео: Instagram

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