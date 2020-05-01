Открытая спина и нежные объятия: Глюк`oZa с мужем показали растяжку в смелой позе

Наталья Ионова (Глюк`oZa) с мужем Александром Чистяковым взбудоражили поклонников откровенной фотографией. Певица показала, как они с супругом занимаются гимнастикой. При этом Наталья была в боди с открытой спиной и буквально сидела на муже, демонстрируя растяжку.