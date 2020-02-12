Пропали с радаров: Савичева, Дубцова и еще 11 ярких участниц «Фабрики звезд», о которых теперь почти не слышно

Участница четвертой «Фабрики звезд» Анастасия Кочеткова сейчас живет в Лос-Анджелесе, где изучала режиссерское мастерство. «Меньше всего мне хотелось встать и произнести: "Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кочеткова, я была певицей, актрисой, я известный человек в Москве, но сбежала оттуда". Поэтому просто сообщила, что приехала сюда, потому что люблю кино и хочу учиться в Америке. Отсутствие узнаваемости — это прекрасно!» — рассказывала Анастасия в одном из интервью. Теперь Кочеткова старается добиться успехов в киноиндустрии, растит дочь Марию от бывшего супруга, режиссера Резо Гигинеишвили, и второго ребенка от однокурсника из Кубы Мигеля Энджела Лара.

Светлана Светикова