Пропали с радаров: Савичева, Дубцова и еще 11 ярких участниц «Фабрики звезд», о которых теперь почти не слышно
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в 2014 году после одиннадцати лет знакомства. Во время их первой встречи Юле было всего 16, а Саше — 18. Друг принес Савичевой диск с песнями малоизвестной рок-группы, послушав которые, она захотела встретиться с солистом, которым оказался Аршинов. В итоге Юля родила дочь и посвятила себя семье.
Ирина Дубцова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова гастролирует с концертами, пишет песни звездам российского шоу-бизнеса и растит сына Артема от экс-супруга, солиста группы Plazma Романа Черницына. В прошлом году Ирина с размахом отметила 37-летие.
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко растит дочь от экс-супруга, барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана, и выступает на различных мероприятиях. В феврале прошлого года вышел новый альбом Вики «Магнитные», о котором в основном знали только ее самые преданные поклонники и друзья.
Анастасия Кочеткова
Фото: Instagram
Участница четвертой «Фабрики звезд» Анастасия Кочеткова сейчас живет в Лос-Анджелесе, где изучала режиссерское мастерство. «Меньше всего мне хотелось встать и произнести: "Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кочеткова, я была певицей, актрисой, я известный человек в Москве, но сбежала оттуда". Поэтому просто сообщила, что приехала сюда, потому что люблю кино и хочу учиться в Америке. Отсутствие узнаваемости — это прекрасно!» — рассказывала Анастасия в одном из интервью. Теперь Кочеткова старается добиться успехов в киноиндустрии, растит дочь Марию от бывшего супруга, режиссера Резо Гигинеишвили, и второго ребенка от однокурсника из Кубы Мигеля Энджела Лара.
Светлана Светикова
Фото: Instagram
Участница «Фабрики звезд», мюзиклов «Метро» и Notre Dame de Paris Светлана Светикова теперь в основном посвящает свое время семье. Вот уже несколько лет артистка живет в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, от которого у нее есть двое сыновей — 6-летний Милан и 2-летний Кристиан.
Алекса
Фото: Instagram
Девушка с ангельской внешностью Александра Чвикова спела песню «Где же ты?» под псевдонимом Алекса и могла стать кумиром российских школьниц, но... так и не стала. После проекта она увлеклась экспериментами с внешностью, которые не пришлись по душе ее старым поклонникам. Уже в новом образе и с помощью продюсера Яны Рудковской Александра попробовала завоевать новую аудиторию, но попытка оказалась безуспешной. Сейчас Чвикова занимается дизайном ювелирных украшений для собственного бренда.
Юлия Михальчик
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
Участница третьего сезона реалити «Фабрика звезд» Юлия Михальчик встречалась с продюсером Александром Шульгиным, родила сына Александра от бизнесмена Владимира Гоева, с которым развелась в 2016 году. В прошлом году в день закрытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» в Сочи состоялась премьера нового номера Михальчик «Снова и снова».
Мария Ржевская
Фото: Instagram
Выпускница второй «Фабрики звезд» Мария Ржевская запомнилась поклонникам пронзительным взглядом, довольно странным видом и песней «Когда я стану кошкой». После шоу Маша вышла замуж за помощника продюсера Игоря Крутого Илью Кормильцева, родила дочь Элизу-Фредерику и улетела в Лондон, где теперь играет в театре и снимается в артхаусном кино.
Ирина Ортман
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Бывшая солистка группы «Тутси» и участница «Фабрики звезд» Ирина Ортман весной 2016 года вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина. В ноябре в Instagram солисток группы «Тутси» появилась информация о записи нового совместного сингла, а в декабре вышел в свет сингл «Самый Лучший Мужчина». В феврале этого года на телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон вокального шоу «Ну-ка все вместе», в число экспертов которого уже во второй раз вошла Ортман.
Ирсон Кудикова
Эффектная блондинка с саксофоном, финалистка «Фабрики звезд» Аллы Пугачевой Ирсон Кудикова, соблазнительно исполнявшая песню Why, основала собственную компанию Irson Production и самостоятельно занялась своей карьерой. Ирсон работала в Лос-Анджелесе, сотрудничала с американскими рэперами. Правда, вот уже восемь лет новые альбомы она не выпускает, а в основном занимается бизнесом и воспитанием троих детей, а также является владелицей и главным редактором ежемесячного издания Patriki Times.
Елена Кукарская
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Исполнительница хитов для караоке «По маленькой», «Жу-жу» или «Пианист» Елена Кукарская была любимицей наставницы «Фабрики звезд-5» Аллы Пугачевой, после шоу подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым, а затем пустилась в одиночное плавание и... пропала из виду. Елена не появляется на телевидении, на радио не ставят ее песни, но гастролировать она продолжает. Выступает Кукарская в основном в ДК российских городов и сел с романтичными названиями Бердюжье, Камышлов, Сухой Лог и Аромашево.
Александра Балакирева
Фото: Instagram
Рыжеволосая оторва Александра Балакирева так и не стала русской Аврил Лавин и вообще исчезла из медиапространства. В составе группы «КуБа» Саша спела довольно успешные композиции «Кошки-мышки» и «Про маленького мальчика», но дальше дело не пошло. Три года назад Балакирева напомнила о себе, появившись в проекте «Главная сцена».
Елена Терлеева
Фото: Starface
Финалистка проекта «Фабрика звезд- 2» Елена Терлеева регулярно записывает новые песни, но об этом широкая публика не догадывается. Пока певице не удалось выпустить хит популярнее песни «Солнце», получившей музыкальные награды в далеком 2007 году.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress. Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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