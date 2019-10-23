Юлия Савичева показала нежное видео в день 5-летия свадьбы: «Об этом мечтает, наверное, каждая девушка»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7
Фото: Instagram Юлии Савичевой
Юлия Савичева и Александр Аршинов празднуют годовщину брака.
«Ровно пять лет назад состоялось то, о чем мечтает, наверное, каждая девушка. Для нас же это было больше поводом собрать всех близких и друзей вместе. Я спокойно отношусь к свадебным мероприятиям и штампу в паспорте. А вот собрать такое количество друзей вместе — дорогого стоит! Спасибо всем, кто был с нами в тот день», — написала Юлия Савичева.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!