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«Это стало точкой в наших отношениях»: Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

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Юлия Михальчик

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица откровенно вспомнила о романе с продюсером.

34-летняя Юлия Михальчик — одна из самых ярких участниц шоу «Фабрика звезд - 3», выходившего на ТВ в 2003 году.

Красавица-блондинка с мелодичным голосом очаровала продюсера проекта Александра Шульгина, ставшего скандально известным после развода с певицей Валерией, на всю страну заявившей о насилии, которому она подвергалась с его стороны.

В эфире программы «Судьба человека» Юлия откровенно рассказала, что, когда Александр начал оказывать ей знаки внимания, она еще не знала о его «славе»: «Я не знала даже, какие у них взаимоотношения. Ну где-то, может быть, и слышала, что они разводятся, но что это такие последствия, что так много негатива в сторону Александра со стороны Валерии, этого в помине не было мне известно».

Незадолго до Нового года Шульгин предложил молодой певице улететь с ним в Египет, где Юлия испытала на себе его тяжелый характер: «Я уехала в Питер. Вдруг он мне позвонил и предложил полететь с ним в Египет. На Новый год 31 декабря мы улетели. Пальмы, все, казалось, будет хорошо. Однако потом Шульгин позволил себе грубость. Он хотел, чтобы я плавала с маской, но я отказалась. Просто заревела, потому что он меня заставлял. В какой-то момент он схватил меня за лицо. Это стало точкой в наших отношениях». Михальчик призналась, что разрыв с Шульгиным оказался для нее тяжелым и вылился в анорексию на нервной почве.

По словам артистки, в личной жизни она не собирается терпеть такое отношение к себе, хотя в творчестве с таким она еще может смириться. Стоит отметить, что продюсер и певица продолжают сотрудничать, не вспоминая о прошлом. Напомним, Юлия Михальчик была замужем за бизнесменом Владимиром Гоевым, которому в 2013 году родила сына Сашу. Этот брак продлился всего пять лет. Причину расставания певица не называет, уточняя, что хочет быть единственной и любимой для своего супруга.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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