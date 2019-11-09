«Это стало точкой в наших отношениях»: Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Незадолго до Нового года Шульгин предложил молодой певице улететь с ним в Египет, где Юлия испытала на себе его тяжелый характер: «Я уехала в Питер. Вдруг он мне позвонил и предложил полететь с ним в Египет. На Новый год 31 декабря мы улетели. Пальмы, все, казалось, будет хорошо. Однако потом Шульгин позволил себе грубость. Он хотел, чтобы я плавала с маской, но я отказалась. Просто заревела, потому что он меня заставлял. В какой-то момент он схватил меня за лицо. Это стало точкой в наших отношениях». Михальчик призналась, что разрыв с Шульгиным оказался для нее тяжелым и вылился в анорексию на нервной почве.

По словам артистки, в личной жизни она не собирается терпеть такое отношение к себе, хотя в творчестве с таким она еще может смириться. Стоит отметить, что продюсер и певица продолжают сотрудничать, не вспоминая о прошлом. Напомним, Юлия Михальчик была замужем за бизнесменом Владимиром Гоевым, которому в 2013 году родила сына Сашу. Этот брак продлился всего пять лет. Причину расставания певица не называет, уточняя, что хочет быть единственной и любимой для своего супруга.