Красивые подруги, разговоры о бывшем и поцелуи рыжего «Иванушки»: Ирина Дубцова с размахом отметила 37-летие

В минувшие выходные популярная певица Ирина Дубцова отметила 37-летие. Друзья и коллеги поздравили эффектную брюнетку еще 14 февраля, а теперь — от души повеселились на празднике. Видеоотчеты можно найти сегодня в их многочисленных «сториз».
Зал ресторана, в котором проходила вечеринка, был украшен огромным портретом виновницы торжества и розовыми фламинго. Гости веселились вовсю, а профессиональный ведущий, шутя, затронул даже тему бывшего Ирины.
Роман Черницын, солист группы «Плазма», присутствовал на вечеринке. С отцом своего ребенка Ирина предпочла остаться друзьями.
Присутствие бывшего мужа никак не омрачало настрой артистки. Она веселилась с подругами под песни любимых исполнителей, среди которых были и «Иванушки International».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram