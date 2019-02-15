Красивые подруги, разговоры о бывшем и поцелуи рыжего «Иванушки»: Ирина Дубцова с размахом отметила 37-летие

В минувшие выходные популярная певица Ирина Дубцова отметила 37-летие. Друзья и коллеги поздравили эффектную брюнетку еще 14 февраля, а теперь — от души повеселились на празднике. Видеоотчеты можно найти сегодня в их многочисленных «сториз».