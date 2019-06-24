Лопырева, Водянова, Курникова и другие звезды, которые не стремятся замуж за отцов своих детей

Виктория Лопырева
Фото: Instagram
Виктория Лопырева недавно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка, бизнесмена Игоря Булатова. «Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте — формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть», — прокомментировала Виктория.
Наталья Водянова
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Супермодель Наталья Водянова и французский бизнесмен вместе уже семь лет. В 2014 году у пары родился сын Максим, а два года спустя — сын Роман. Наталья и Антуан вместе счастливы, вместе растят детей модели от первого брака и официально жениться не собираются. «Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба. Особенно когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — объяснила Водянова в интервью «7 Дней».
Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, прожившие в гражданском браке более восьми лет и впервые ставшие родителями в прошлом году, похоже, готовы покинуть ряды пар, отказывающихся от официального брака. По слухам, актер и модель собирались пожениться 31 декабря. Правда, сами они пока информацию о грядущей свадьбе так и не подтвердили.
Шакира
Фото: Instagram
Прекрасно без штампов в паспорте себя чувствуют Шакира и Жерар Пике. Певица и защитник футбольного клуба «Барселона» вместе восемь лет и растят двоих сыновей — четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу. «У нас уже есть все самое главное. Мы пара, мы любим друг друга, у нас есть ребенок. Я думаю, когда эти аспекты отношений стабильны, брак ничего не изменит», — заявила Шакира после рождения первенца.
Слава
Фото: Globallookpress / Natalia Shakhanova
Певица Слава уверяет, что сама не хочет замуж за гражданского супруга, бизнесмена Анатолия Данилицкого, с которым она живет вместе вот уже пятнадцать лет и от которого родила дочь Антонину. «Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась певица в интервью журналу «Теленеделя».
Анна Курникова
Фото: Eastnews
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже целых семнадцать лет! Слухи о свадьбе теннисистки и певца появлялись регулярно, так же, как и сообщения о беременности Анны. Однако сам Энрике не раз заявлял, что не готов заводить детей и не считает брак чем-то обязательным и важным в жизни. «Брак вовсе не обязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы. Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но, как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа», — поделился Иглесиас в интервью журналу Gala. Правда, судя по недавним новостям, влюбленные все же решились на некоторые важные изменения в отношениях. Так, в декабре стало известно, что Анна Курникова родила двойню. Инсайдеры сообщили, что детям дали «международные» имена — Николас и Люси.
Ева Мендес
Фото: Eastnews
Райaн Гослинг и Ева Мендес вместе девять лет, они растят дочерей Эсмеральду и Амаду, а этим летом появилась информация о том, что актриса забеременела с помощью ЭКО и теперь ждет двойню. Гослинг и Мендес — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса, они не выходят вместе в свет, прячутся от папарацци и предпочитают не рассказывать СМИ о личном. По слухам, Райан не раз делал Еве предложение, однако актриса, назвавшая в одном из интервью идею брака скучной и неромантичной, ответила отказом. Пару лет назад появилась информация о тайной свадьбе пары, которая так и не подтвердилась.
Марион Котийяр
Фото: Eastnews
Одна из самых красивых пар французского кино Марион Котийяр и Гийом Кане вместе более десяти лет. Актеры растят семилетнего сына Марселя и годовалую дочь Луиз. Слухи об их помолвке появились много лет назад, однако они так официально и не поженились. Возможно, причиной нежелания жениться стали неудачные отношения в прошлом: Кане развелся с актрисой Дианой Крюгер, а Котийяр пережила смерть возлюбленного, актера Жюльена Рассама, покончившего жизнь самоубийством.
Светлана Светикова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Недавно Светлана Светикова рассказала о том, почему гражданский муж, фигурист-акробат Алексей Полищук, не хочет на ней жениться официально. «Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и все будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — заявила певица в интервью «Экспресс-газете». Светлана и Алексей уже шесть лет живут вместе, не расписываясь, и у пары родились двое сыновей — Милан и Кристиан.
Кайли Дженнер
Фото: Getty
Одна из самых молодых миллионерш мира, успешная бизнеследи Кайли Дженнер в прошлом году родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта, когда ей было всего 20 лет. Сейчас Кайли поддерживает отношения с отцом своего ребенка, выходит с ним в свет, но замуж не спешит.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, Starface, Getty, Globallookpress, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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