Лопырева, Водянова, Курникова и другие звезды, которые не стремятся замуж за отцов своих детей

Супермодель Наталья Водянова и французский бизнесмен вместе уже семь лет. В 2014 году у пары родился сын Максим, а два года спустя — сын Роман. Наталья и Антуан вместе счастливы, вместе растят детей модели от первого брака и официально жениться не собираются. «Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба. Особенно когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — объяснила Водянова в интервью «7 Дней».

Рози Хантингтон-Уайтли