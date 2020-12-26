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Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram 2020 года

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Нюша с дочерью Симбой

Фото: Instagram

На протяжении года знаменитости, как и всегда, публиковали в своих Instagram различные фотографии, набиравшие тысячи лайков. Предлагаем вспомнить одни из самых ярких и популярных из них.

Нюша в уходящем году радовала фолловеров забавными снимками со стремительно растущей дочерью Симбой. Также певица удивила поклонников своим воссоединением с бывшим бойфрендом Егором Кридом — правда, сугубо творческим.

Егор Крид и Нюша

Фото: Instagram Егора Крида

Александра Бортич, скрывавшая свою беременность вплоть до самых родов, стала более откровенной после появления первенца на свет. Фотографии актрисы с сыном начали появляться в ее Instagram регулярно. Сама она заявила, что просто не может скрывать такую красоту от остальных. Поддерживаем!

Александра Бортич с сыном

Фото: Instagram Александры Бортич

Кристина Асмус удивила всех своими фотографиями с округлившимся животом. Все решили, что актриса ждет второго ребенка. Выяснилось, что во время самоизоляции Кристина просто снималась в необычном сериале.

Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

Долгое время скрывавшая интересное положение Кети Топурия наконец поделилась семейным снимком с новоиспеченным супругом, на котором позирует с большим животом и новым домашним питомцем.

Кети Топурия и Лев Деньгов

Фото: Instagram Кети Топурии

Ксения Бородина, как и многие знаменитости, приняла участие в Pillow Challenge — модном тренде, появившемся во время карантина.

Ксения Бородина с дочерью

Фото: Instagram Ксении Бородиной

Светлана Лобода, как и многие другие звезды, заявили, что в карантине все-таки были свои плюсы — это возможность наконец провести драгоценное время, которого обычно так не хватает, со своими детьми.

Светлана Лобода с детьми

Фото: Instagram Светланы Лободы

Пандемия коронавируса внесла и другие коррективы в нашу жизнь. Звезды, как и обычные люди, начали открывать для себя новые направления в туризме, больше уделять времени себе, своему здоровью и саморазвитию.

Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

Олеся Судзиловская заявила, что за время, проведенное в самоизоляции, не ленилась и в итоге из карантина вышла постройневшей и похорошевшей.

Олеся Судзиловская

Фото: Instagram Олеси Судзиловской

Светлана Ходченкова открыла в себе новые таланты... Фотография, на которой актриса танцует у шеста, не оставила равнодушными ее поклонников.

Светлана Ходченкова

Фото: Instagram Светланы Ходченковой

А вот Тина Канделаки решила рассмешить и взбодрить всех, кто обленился во время карантина. Так, по мнению телеведущей, она выглядела бы, если не занималась спортом и не соблюдала диету.

Тина Канделаки

Фото: Instagram Тины Канделаки

Знаменитости в уходящем году стали больше времени проводить дома и публиковать свои «честные» фотографии.

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

По-прежнему одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса остались Максим Галкин и Алла Пугачева, фотографии которых неизменно привлекают внимание широкой общественности.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: Instagram Максима Галкина

Не перестали интересовать публику и недавно поженившиеся Константин Богомолов и Ксения Собчак, демонстрирующие свои нежные чувства друг к другу в Сети.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Ляйсан Утяшева и Павел Воля эффектно отметили восьмую годовщину свадьбы, ловко продемонстрировав на ярком фото с праздничными воздушными шарами, что их любовь друг к другу бесконечна.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Instagram Павла Воли

Больше ярких, смешных, трогательных, популярных снимков из личных Instagram знаменитостей в 2020 году смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: instagram

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