Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram 2020 года
Фото: Instagram
Нюша в уходящем году радовала фолловеров забавными снимками со стремительно растущей дочерью Симбой. Также певица удивила поклонников своим воссоединением с бывшим бойфрендом Егором Кридом — правда, сугубо творческим.
Фото: Instagram Егора Крида
Александра Бортич, скрывавшая свою беременность вплоть до самых родов, стала более откровенной после появления первенца на свет. Фотографии актрисы с сыном начали появляться в ее Instagram регулярно. Сама она заявила, что просто не может скрывать такую красоту от остальных. Поддерживаем!
Фото: Instagram Александры Бортич
Кристина Асмус удивила всех своими фотографиями с округлившимся животом. Все решили, что актриса ждет второго ребенка. Выяснилось, что во время самоизоляции Кристина просто снималась в необычном сериале.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Долгое время скрывавшая интересное положение Кети Топурия наконец поделилась семейным снимком с новоиспеченным супругом, на котором позирует с большим животом и новым домашним питомцем.
Фото: Instagram Кети Топурии
Ксения Бородина, как и многие знаменитости, приняла участие в Pillow Challenge — модном тренде, появившемся во время карантина.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
Светлана Лобода, как и многие другие звезды, заявили, что в карантине все-таки были свои плюсы — это возможность наконец провести драгоценное время, которого обычно так не хватает, со своими детьми.
Фото: Instagram Светланы Лободы
Пандемия коронавируса внесла и другие коррективы в нашу жизнь. Звезды, как и обычные люди, начали открывать для себя новые направления в туризме, больше уделять времени себе, своему здоровью и саморазвитию.
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Олеся Судзиловская заявила, что за время, проведенное в самоизоляции, не ленилась и в итоге из карантина вышла постройневшей и похорошевшей.
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
Светлана Ходченкова открыла в себе новые таланты... Фотография, на которой актриса танцует у шеста, не оставила равнодушными ее поклонников.
Фото: Instagram Светланы Ходченковой
А вот Тина Канделаки решила рассмешить и взбодрить всех, кто обленился во время карантина. Так, по мнению телеведущей, она выглядела бы, если не занималась спортом и не соблюдала диету.
Фото: Instagram Тины Канделаки
Знаменитости в уходящем году стали больше времени проводить дома и публиковать свои «честные» фотографии.
Фото: Instagram Веры Брежневой
По-прежнему одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса остались Максим Галкин и Алла Пугачева, фотографии которых неизменно привлекают внимание широкой общественности.
Фото: Instagram Максима Галкина
Не перестали интересовать публику и недавно поженившиеся Константин Богомолов и Ксения Собчак, демонстрирующие свои нежные чувства друг к другу в Сети.
Фото: Instagram Ксении Собчак
Ляйсан Утяшева и Павел Воля эффектно отметили восьмую годовщину свадьбы, ловко продемонстрировав на ярком фото с праздничными воздушными шарами, что их любовь друг к другу бесконечна.
Фото: Instagram Павла Воли
Больше ярких, смешных, трогательных, популярных снимков из личных Instagram знаменитостей в 2020 году смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: instagram
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