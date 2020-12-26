Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram 2020 года

Александра Бортич, скрывавшая свою беременность вплоть до самых родов, стала более откровенной после появления первенца на свет. Фотографии актрисы с сыном начали появляться в ее Instagram регулярно. Сама она заявила, что просто не может скрывать такую красоту от остальных. Поддерживаем!