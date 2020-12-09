Пышная свадьба и общие дети: Нюша и Егор Крид поженились в новом романтичном клипе

«Я долгое время не могла простить и принять то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались, но каждый из нас имеет право на свою жизнь и на то, чтобы рассказывать о своей жизни. Он имеет право рассказать о том, что было с ним. Я и мой муж Игорь через все это прошли, мы многое вместе осознали. Игорь — уверенный в себе взрослый мужчина, у которого, как и у меня, сейчас происходит серьезный личностный рост. Он понимает, что у меня была жизнь до него, как и у него до меня. У всех есть бывшие, давайте честно. Это классно, когда вы можете через какое-то время встретиться, спокойно друг друга воспринимать и поблагодарить за опыт, те чувства и эмоции. Я иду дальше, я стала более счастливой», — рассказала Нюша ранее в интервью каналу Peopletalk.

Напомним, что Нюша и Егор Крид, не афишировавшие свой роман, расстались в 2015 году. По словам артиста, инициатором стала певица, заявившая, что больше его не любит. В 2017 году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, от которого родила дочь Симбу. Егор Крид по-прежнему холост и предпочитает не комментировать свою личную жизнь.