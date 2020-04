Бюстгальтеры вместо масок, платья-подушки и не только: модные тренды, появившиеся во время карантина

Do It In The Dress («Сделай это в платье» — прим. ред.) — так назвали очередной челлендж девушки, которые, по всей видимости, соскучились по своим нарядам. Юлия Барановская отправилась к мусоропроводу в сиреневом вечернем платье, Наталья Бочкарева вышла к мусорным бакам в маленьком черном платье и на шпильках, а британская актриса Аманда Холден прошлась по саду с газонокосилкой и в пышном белом платье со шлейфом.

Домашний haute couture