Бюстгальтеры вместо масок, платья-подушки и не только: модные тренды, появившиеся во время карантина
Платья-подушки
Фото: Instagram
Pillow Challenge («подушечный челлендж» — прим. ред.) буквально захватил Instagram: несколько сотен тысяч пользователей по всему миру поддержали его. Не стали исключением и селебрити. Платья-подушки примерили на себя Ксения Бородина, Валерия, Наталья Бочкарева и даже Иван Ургант. Звездные модницы миксуют их с дизайнерскими ремнями, акцентной бижутерией, дерзкими ботфортами и высокими шпильками.
Обмен нарядами
Еще один масштабный челлендж, охвативший Сеть, — Flip The Switch («щелкни выключателем» — прим. ред). Суть — в танце под песню Дрейка Nonstop и смене нарядов после быстрого щелчка. Подхватили модный тренд и звездные пары: Павел Воля отплясывал в блестящем вечернем платье Ляйсан Утяшевой, Евгений Плющенко примерил тренч Яны Рудковской, а Иван Ургант — платье Надежды Бабкиной, усыпанное цветными пайетками.
Защитная маска как модный аксессуар
Фото: Instagram
Нехватка медицинских масок в аптеках натолкнула дизайнеров на создание самых оригинальных моделей. Яна Рудковская дополняет образы масками, декорированными камелиями от Chanel, Наташа Королева уже успела похвастаться щедрым декором из кристаллов на своем защитном аксессуаре, а Дарья Мороз носит маску с вышитым поцелуем.
Бюстгальтер вместо маски
Фото: Instagram
Порой для защиты от инфекции в ход идут подручные средства, и одним из таких оказались бюстгальтеры. Их женщины используют как альтернативу медицинским маскам, надевая чашкой на лицо. Нести тенденцию в массы взялась многодетная мама-блогер Констанс Холл, которая случайно обнаружила свой бра в машине перед выходом за продуктами.
Вынос мусора во всеоружии
Do It In The Dress («Сделай это в платье» — прим. ред.) — так назвали очередной челлендж девушки, которые, по всей видимости, соскучились по своим нарядам. Юлия Барановская отправилась к мусоропроводу в сиреневом вечернем платье, Наталья Бочкарева вышла к мусорным бакам в маленьком черном платье и на шпильках, а британская актриса Аманда Холден прошлась по саду с газонокосилкой и в пышном белом платье со шлейфом.
Домашний haute couture
Фото: Instagram @coolheadstudents
С богатой фантазией невозможно соскучиться, поэтому пользователи Сети начали повторять образы с модных показов разных лет. В ход пошли любые подручные средства — одеяла, подушки, картон, бумага, вешалки и многое другое. Как оказалось, даже сложный деконструктивизм Рика Оуэнса легко повторить в домашних условиях.
Ранее мы рассказывали, как звезды проводят карантин, и какие наряды носят, чтобы оставаться привлекательными дома. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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