Бюстгальтеры вместо масок, платья-подушки и не только: модные тренды, появившиеся во время карантина

С богатой фантазией невозможно соскучиться, поэтому пользователи Сети начали повторять образы с модных показов разных лет. В ход пошли любые подручные средства — одеяла, подушки, картон, бумага, вешалки и многое другое. Как оказалось, даже сложный деконструктивизм Рика Оуэнса легко повторить в домашних условиях.

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