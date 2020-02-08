Самые эффектные выходы в свет после рождения детей Хэтэуэй, Лободы, Шейк и других звездных мам: фото
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Фото: Global Look Press / Hubert Boesl
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй продолжала блистать на светских мероприятиях в довольно смелых нарядах вплоть до рождения ребенка, а после появления малыша на свет и вовсе ослепила всех своим выходом на дорожку церемонии Critics` Choice Awards в золотом платье с декольте до талии.
Ирина Шейк продемонстрировала роскошную фигуру на Каннском кинофестивале через два месяца после рождения первенца в еще более провокационном наряде.
Фото: Eastnews
Светлана Лобода в очередной раз доказала всем, что она настоящая дива и суперзвезда, выйдя на красную дорожку премии МУЗ-ТВ в полупрозрачном, подчеркивающем каждый изгиб кружевном платье вскоре после рождения второй дочери.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Блейк Лайвли недавно вышла в свет после третьих родов. На премьере фильма «Ритм-секция» в Нью-Йорке популярная актриса и многодетная мама позировала фотографам в роскошном черном платье с эффектным декольте.
Фото: Eastnews
Тина Кунаки для дебютного после рождения первенца выхода в свет выбрала более скромный вариант — платье с широкой юбкой в пол и открытыми плечами.
Фото: Eastnews
В октябре 2019 года Анастасия Решетова родила сына от Тимати, а уже с ноября блистала на светских мероприятиях. На балу Tatler она появилась в прозрачном черном платье в пол с открытыми плечами, а на премьеру фильма «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона» пришла в силуэтном красном платье, похваставшись прекрасной формой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Лопырева после рождения сына появилась на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Для выхода в свет она выбрала пиджак и короткие шорты, выгодно подчеркивающие ее длинные и стройные ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук тоже решила не делать акцент на талии после рождения первенца, а эффектно подчеркнула стройные ноги.
Фото: Instagram
Больше эффектных первых выходов в свет знаменитостей после рождения детей — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, globallookpress. starface, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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