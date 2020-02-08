passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Самые эффектные выходы в свет после рождения детей Хэтэуэй, Лободы, Шейк и других звездных мам: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 42

Энн Хэтэуэй

Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

Знаменитости не могут себе позволить долго засиживаться в декретном отпуске — и уже через несколько недель, а то и дней возвращаются к работе и начинают блистать на красных дорожках в соблазнительных нарядах. Мы выбрали самые эффектные недавние выходы звезд в свет вскоре после рождения детей.

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй продолжала блистать на светских мероприятиях в довольно смелых нарядах вплоть до рождения ребенка, а после появления малыша на свет и вовсе ослепила всех своим выходом на дорожку церемонии Critics` Choice Awards в золотом платье с декольте до талии.

Ирина Шейк продемонстрировала роскошную фигуру на Каннском кинофестивале через два месяца после рождения первенца в еще более провокационном наряде.

Фото: Eastnews

Светлана Лобода в очередной раз доказала всем, что она настоящая дива и суперзвезда, выйдя на красную дорожку премии МУЗ-ТВ в полупрозрачном, подчеркивающем каждый изгиб кружевном платье вскоре после рождения второй дочери.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Блейк Лайвли недавно вышла в свет после третьих родов. На премьере фильма «Ритм-секция» в Нью-Йорке популярная актриса и многодетная мама позировала фотографам в роскошном черном платье с эффектным декольте.

Фото: Eastnews

Тина Кунаки для дебютного после рождения первенца выхода в свет выбрала более скромный вариант — платье с широкой юбкой в пол и открытыми плечами.

Фото: Eastnews

В октябре 2019 года Анастасия Решетова родила сына от Тимати, а уже с ноября блистала на светских мероприятиях. На балу Tatler она появилась в прозрачном черном платье в пол с открытыми плечами, а на премьеру фильма «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона» пришла в силуэтном красном платье, похваставшись прекрасной формой.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Виктория Лопырева после рождения сына появилась на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Для выхода в свет она выбрала пиджак и короткие шорты, выгодно подчеркивающие ее длинные и стройные ноги.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Ковальчук тоже решила не делать акцент на талии после рождения первенца, а эффектно подчеркнула стройные ноги.

Фото: Instagram

Больше эффектных первых выходов в свет знаменитостей после рождения детей — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, globallookpress. starface, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!