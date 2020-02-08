Самые эффектные выходы в свет после рождения детей Хэтэуэй, Лободы, Шейк и других звездных мам: фото

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй продолжала блистать на светских мероприятиях в довольно смелых нарядах вплоть до рождения ребенка, а после появления малыша на свет и вовсе ослепила всех своим выходом на дорожку церемонии Critics` Choice Awards в золотом платье с декольте до талии.

Ирина Шейк продемонстрировала роскошную фигуру на Каннском кинофестивале через два месяца после рождения первенца в еще более провокационном наряде.