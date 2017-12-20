Юлия Ковальчук похвасталась фигурой молодой мамочки.

13 октября Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. Примерно месяц спустя певица объявила, что она выходит из декрета, а спустя еще месяц — опубликовала фото в мини-платье.

«Люблю жару @zharatv в середине декабря)) Даже платье коротенькое нашла», — написала она.