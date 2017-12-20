Материнство ей к лицу! Юлия Ковальчук вышла в свет в мини через два месяца после родов
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Юлия Ковальчук похвасталась фигурой молодой мамочки.
13 октября Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. Примерно месяц спустя певица объявила, что она выходит из декрета, а спустя еще месяц — опубликовала фото в мини-платье.
«Люблю жару @zharatv в середине декабря)) Даже платье коротенькое нашла», — написала она.
«Юля, вы просто невероятно выглядите. Вот, что значит - материнство к лицу!!!», «Очень похорошела! Всегда была красавицей, а сейчас - просто загляденье!», «Умничка Юлечка, в такой форме после родов» — восхищены подписчики.
Артистка обрела прежнюю фигуру за очень короткий срок: в начале декабря она сообщила, что до идеального веса ей осталось всего два килограмма. Поклонники отметили тогда, что и с этим «лишним» весом Ковальчук выглядит очень привлекательно.
Фото: instagram