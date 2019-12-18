Экстремальное декольте и дерзкий красный: Анастасия Решетова вышла в свет, показав отличную форму после родов

О том, как молодая мама играет с маленьким Ратмиром, и что думает о Тимати в роли отца – читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Passion.ru

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