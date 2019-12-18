Экстремальное декольте и дерзкий красный: Анастасия Решетова вышла в свет, показав отличную форму после родов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина
На закрытом показе Решетова появилась вместе с Тимати. Пара позировала фотографам, показывая семейный look на основе насыщенного красного цвета.
Анастасия выбрала облегающее длинное платье в остромодном оттенке перца чили, а Тимати – водолазку, перекликающуюся с нарядом возлюбленной. Помимо акцентного цвета, платье привлекло внимание нескромным декольте, разрезом и драпировками на лифе. Образ молодой мамы был дополнен массивной цепочкой и классическими черными лодочками на шпильке. Несмотря на то, что после рождения ребенка прошло всего два месяца (эту дату пара отметила 16 декабря), Решетова продемонстрировала стройную фигуру, смело подчеркнув ее ярким цветом и фасоном по фигуре.
О том, как молодая мама играет с маленьким Ратмиром, и что думает о Тимати в роли отца – читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Passion.ru
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