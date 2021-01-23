Самые эффектные и провокационные образы и выходы в свет Анастасии Решетовой: фото

После рождения первенца Анастасия продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож... Впрочем, материнство не мешает Решетовой по-прежнему выглядеть ярко, провокационно и горячо.