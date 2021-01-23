Самые эффектные и провокационные образы и выходы в свет Анастасии Решетовой: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати, с которым в итоге рассталась. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram.
Фото: Starface
Анастасия Решетова выходила на подиумы различных показов, сейчас она в основном принимает участие в фотосессиях для рекламы собственного бренда одежды и своего салона красоты.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Решетова — обладательница пышных женственных форм, которые она любит демонстрировать в довольно смелых нарядах. К примеру, в таком комбинезоне она появилась на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ».
Фото: Starface
В черном платье в пол с очень глубоким декольте Анастасия позировала фотографам на красной дорожке ММКФ.
Фото: Starface
Также жгучая брюнетка часто подчеркивает все изгибы облегающими нарядами, пикантно демонстрируя отсутствие белья.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Пожалуй, самым провокационным стало появлении Анастасии Решетовой на вручении премии журнала GQ. Тогда экс-возлюбленная Тимати продемонстрировала себя во всей красе в прозрачном платье.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
С годами образы Анастасии стали более женственными, стильными и скромными, но не менее эффектными и сексуальными.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Любительница более или менее лаконичной одежды, подчеркивающей фигуру, Решетова иногда выбирает более сложные наряды.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Часто она появляется на публике и выходит в свет в мини, при этом не отказываясь от глубоких декольте и делая акцент на стройные ноги с помощью ботфортов и обуви на высоких каблуках.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
После рождения первенца Анастасия продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож... Впрочем, материнство не мешает Решетовой по-прежнему выглядеть ярко, провокационно и горячо.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Больше эффектных образов и выходов в свет Анастасии Решетовой вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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