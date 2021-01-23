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Самые эффектные и провокационные образы и выходы в свет Анастасии Решетовой: фото

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Анастасия Решетова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Обладательнице титула «Первая Вице-мисс Россия» 2014 года, бизнесвумен, модели, блогеру и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой 23 января исполнилось 25 лет. Поздравляем именинницу с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые эффектные и провокационные образы и выходы в свет.

Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати, с которым в итоге рассталась. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram.

Анастасия Решетова (2014 год)

Фото: Starface

Анастасия Решетова выходила на подиумы различных показов, сейчас она в основном принимает участие в фотосессиях для рекламы собственного бренда одежды и своего салона красоты.

Анастасия Решетова на подиуме (2017 год)

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Решетова — обладательница пышных женственных форм, которые она любит демонстрировать в довольно смелых нарядах. К примеру, в таком комбинезоне она появилась на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ».

Анастсия Решетова (2017 год)

Фото: Starface

В черном платье в пол с очень глубоким декольте Анастасия позировала фотографам на красной дорожке ММКФ.

Анастасия Решетова на ММКФ (2018 год)

Фото: Starface

Также жгучая брюнетка часто подчеркивает все изгибы облегающими нарядами, пикантно демонстрируя отсутствие белья.

Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Пожалуй, самым провокационным стало появлении Анастасии Решетовой на вручении премии журнала GQ. Тогда экс-возлюбленная Тимати продемонстрировала себя во всей красе в прозрачном платье.

Анастасия Решетова и Тимати на вручении премии GQ

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

С годами образы Анастасии стали более женственными, стильными и скромными, но не менее эффектными и сексуальными.

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Анастасия Решетова и Тимати

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Любительница более или менее лаконичной одежды, подчеркивающей фигуру, Решетова иногда выбирает более сложные наряды.

Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Часто она появляется на публике и выходит в свет в мини, при этом не отказываясь от глубоких декольте и делая акцент на стройные ноги с помощью ботфортов и обуви на высоких каблуках.

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

После рождения первенца Анастасия продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож... Впрочем, материнство не мешает Решетовой по-прежнему выглядеть ярко, провокационно и горячо.

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Больше эффектных образов и выходов в свет Анастасии Решетовой вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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