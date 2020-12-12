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Решетова, Лопырева, Подольская и другие эффектные и горячие знаменитые мамы сыновей: фото

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Будущим девушкам сыновей этих знаменитостей придется непросто. Ведь мальчики вырастут и будут сравнивать дам сердца со своими мамами — эффектными, красивыми, горячими, успешными и любимыми миллионами поклонников.

Анастасия Решетова с сыном

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

«1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова прославилась в качестве любимой женщины рэпера Тимати и завоевала любовь многочисленных поклонников благодаря эффектной внешности. После рождения первенца она продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож...

Виктория опырева с сыном

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

«Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева не раз заявляла, что не готова к замужеству и рождению детей, поддерживала образ сексуальной и независимой эффектной блондинки и девушки, которая «гуляет сама по себе». Другую Викторию мы узнали после того, как она родила сына Марка-Лионеля. Теперь она регулярно публикует нежные фото с первенцем и рассказывает о том, как он изменил ее жизнь.

Наталья Подольская

Фото: Instagram Натальи Подольской

Наталья Подольская недавно родила второго сына супругу Владимиру Преснякову, от которого у нее подрастает пятилетний сын Артем. Певица сразу после родов продолжила вести Instagram, сниматься в эффектных фотосессиях и выходить с мужем в свет.

Саша Савельева с сыном

Фото: Instagram Саши Савельевой

Саша Савельева в прошлом году родила сына от супруга, актера Кирилла Сафонова. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге.

Больше фотографий эффектных и горячих знаменитых мам сыновей — в нашей галерее.

Фото и видео: Instagram, eastnews, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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