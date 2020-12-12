Решетова, Лопырева, Подольская и другие эффектные и горячие знаменитые мамы сыновей: фото

Саша Савельева в прошлом году родила сына от супруга, актера Кирилла Сафонова. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге.

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