Решетова, Лопырева, Подольская и другие эффектные и горячие знаменитые мамы сыновей: фото
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
«1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова прославилась в качестве любимой женщины рэпера Тимати и завоевала любовь многочисленных поклонников благодаря эффектной внешности. После рождения первенца она продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож...
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
«Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева не раз заявляла, что не готова к замужеству и рождению детей, поддерживала образ сексуальной и независимой эффектной блондинки и девушки, которая «гуляет сама по себе». Другую Викторию мы узнали после того, как она родила сына Марка-Лионеля. Теперь она регулярно публикует нежные фото с первенцем и рассказывает о том, как он изменил ее жизнь.
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская недавно родила второго сына супругу Владимиру Преснякову, от которого у нее подрастает пятилетний сын Артем. Певица сразу после родов продолжила вести Instagram, сниматься в эффектных фотосессиях и выходить с мужем в свет.
Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева в прошлом году родила сына от супруга, актера Кирилла Сафонова. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге.
Больше фотографий эффектных и горячих знаменитых мам сыновей — в нашей галерее.
Фото и видео: Instagram, eastnews, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!