Самбурская, Семенович и другие звезды с завышенными требованиями к мужчинам

«Я считаю, если человек был бедным, а стал богатым, то он становится лучше. Становится добрее, спокойнее. Если есть стержень. А еcли ты был говном, а стал королем… Вот у меня есть стержень. Я люблю деньги, я всегда любила деньги. Когда я была маленькой и мама говорила убрать комнату, я говорила: "Мам, у меня будет прислуга, она будет убираться". Я не соображала, что говорю, но почему-то всегда так считала. Мне фартит на это. Но я и легко расстаюсь с деньгами. У меня почему-то уверенность, что у меня всегда все будет. Мне всегда говорят: "Ты не откладываешь деньги, надо откладывать, вдруг что случится". Я говорю: "Если что-то случится, у меня все будет". Это называется яснознание. Я знаю — и все. Хоть убей меня об стену. Я считаю своим достижением, что возле меня такой мужчина. Я никогда не буду работать. Я ленивая, я бестолковая, у меня нет высшего образования, я этим горжусь. Никогда это не скрывала. Я всегда считала так: я могла бы его купить пятнадцать тысяч раз, как все мои знакомые. Зачем?», — цитирует супругу футболиста Павла Мамаева Алану Sports.ru.