Самбурская, Семенович и другие звезды с завышенными требованиями к мужчинам
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настасья Самбурская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская ответила на вопросы поклонников о том, на что тратит заработанные деньги и готова ли она связать свою жизнь с простым парнем с небольшим доходом. «Если вы про создание семьи, то нет. Это, конечно, все романтично: бегать по лужам под дождем, есть булки из фастфуда. Но в какой-то момент романтика погаснет, а мне 33, и я не планирую все бросить и опуститься со своего уровня жизни до уровня простого работяги. Мой мужчина должен быть сильнее меня, умнее и зарабатывать столько же или больше. На себе я никого тянуть не собираюсь. Мне и так хорошо. А случайные связи меня не интересуют», — заявила актриса.
Анна Семенович
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй. А зачем мне такой нужен?», — заявила Анна Семенович в YouTube-шоу «Ковальский». Кроме того, экс-участница популярной группы «Блестящие» недавно призналась, что готова к созданию семьи, и рассказала, каким она видит свое будущее в качестве жены и матери. «Партнеры в семье должны зарабатывать одинаково, либо же мужчина должен зарабатывать больше. Я понимаю, что когда я буду беременная, когда я рожу, год я не смогу работать. Нужно будет уходить в декретный отпуск... Мне нужно, чтобы мой мужчина мог зарабатывать достаточно денег хотя бы в тот период, когда я не работаю. <...> Уверенной нельзя быть ни в ком. Может быть, он сейчас такой хороший, а после ЗАГСа станет плохим. Ну, во-первых, надо иметь хороших адвокатов. Во-вторых, все, что мое, — мое, все, что его, — мы делим пополам. Только так себя можно застраховать себя и сохранить свой капитал. Я вообще сторонница брачных контрактов», — поделилась Семенович своими взглядами на брак и семейную жизнь.
Алена Водонаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Если мужик зовет тебя замуж, почему ты в принципе должна что-то оплачивать? Мы даже в магазины разные ходили. Я ходила в нормальные, а он — в эконом-класс. Он мне говорил, что все продукты одинаковые, для человека не было разницы. Но мне 37 лет, я достаточно много в жизни сделала и делаю для того, чтобы чистить зубы хорошей пастой и мыть голову хорошим шампунем, и стирать хорошие свои дорогие вещи дорогим шампунем в моей дорогой стиральной машинке. Для меня это важно, я это в своей жизни заработала, создала, и для меня это важно. И так было во всем, в каждой бытовой ситуации», — пожаловалась Алена Водонаева на экс-супруга, диджея Алексея Косинуса.
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Какой смысл мне отдавать ему гонорар, если он все равно потом придет и отдаст его мне. Наоборот, мы сразу договорились, что я не буду ему платить. Соответственно мне не придется отдавать деньги какому-то другому музыканту, и все останется в семье!», — рассказала Виктория Дайнеко «7 Дням». «Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. К тому времени стал немного больше зарабатывать, для двадцатилетнего парня совсем неплохие деньги. Но для «звезды» Виктории Дайнеко разве это был масштаб? При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе. А вечером мчался на концерты, еще успевал гастролировать», — признался бывший супруг певицы и отец ее ребенка, барабанщик Дмитрий Клейман в интервью изданию «Коллекции Караван историй».
Алана Мамаева
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
«Я считаю, если человек был бедным, а стал богатым, то он становится лучше. Становится добрее, спокойнее. Если есть стержень. А еcли ты был говном, а стал королем… Вот у меня есть стержень. Я люблю деньги, я всегда любила деньги. Когда я была маленькой и мама говорила убрать комнату, я говорила: "Мам, у меня будет прислуга, она будет убираться". Я не соображала, что говорю, но почему-то всегда так считала. Мне фартит на это. Но я и легко расстаюсь с деньгами. У меня почему-то уверенность, что у меня всегда все будет. Мне всегда говорят: "Ты не откладываешь деньги, надо откладывать, вдруг что случится". Я говорю: "Если что-то случится, у меня все будет". Это называется яснознание. Я знаю — и все. Хоть убей меня об стену. Я считаю своим достижением, что возле меня такой мужчина. Я никогда не буду работать. Я ленивая, я бестолковая, у меня нет высшего образования, я этим горжусь. Никогда это не скрывала. Я всегда считала так: я могла бы его купить пятнадцать тысяч раз, как все мои знакомые. Зачем?», — цитирует супругу футболиста Павла Мамаева Алану Sports.ru.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, globallookpress
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