Алена Водонаева публично унизила бывшего мужа, назвав реальный размер его заработков

Когда Алена Водонаева впервые рассказала о своих отношениях с диджеем Алексеем Косинусом, она называла его мужчиной своей мечты. Молодой и перспективный — экс-участница шоу «Дом-2» возлагала на него большие надежды. Однако вскоре после свадьбы пара рассталась. Как выяснилось, мужчина разочаровал телезвезду своими финансовыми возможностями.

«Есть во мне такой вот косяк — приукрашивать всегда мужиков, когда мы только начинаем встречаться. Я всегда вешаю ярлыки, надеваю на себя розовые очки, и искренне вижу человека лучшим, чем он есть. И когда я рассказываю, даже своим подписчикам, я делаю это искренне. Я была абсолютно счастлива. Тогда он взял меня добротой, открытостью, порядочностью. Он очень хороший человек. Но хороший человек это не профессия, и не качество, которым должен быть наделен мужчина. Я хочу надежное плечо. Я хочу верного товарища боевого, который не заставит меня решать вопрос, сколько нужно в этом месяце заплатить за квартиру», — пояснила она.

«Он мне говорил в начале, что у него большие планы на Америку. Он действительно пишет музыку для американских сериалов, он действительно был в чарте электронной музыки. Он говорил, что все будет хорошо, что он ездит на гастроли и получает столько-то. Я была уверена, что у нас не возникнет никаких финансовых вопросов — именно потому что он так все преподносил. Он сказал мне, что как только мы поженимся, мы снимем квартиру в центре Москвы, а мою будем сдавать», — вспоминает она.

«Если мужик зовет тебя замуж, почему ты в принципе должна что-то оплачивать? Мы даже в магазины разные ходили. Я ходила в нормальные, а он — в эконом-класс. Он мне говорил, что все продукты одинаковые, для человека не было разницы. Но мне 37 лет, я достаточно много в жизни сделала и делаю для того, чтобы чистить зубы хорошей пастой и мыть голову хорошим шампунем, и стирать хорошие свои дорогие вещи дорогим шампунем в моей дорогой стиральной машинке. Для меня это важно, я это в своей жизни заработала, создала, и для меня это важно. И так было во всем, в каждой бытовой ситуации», — пожаловвалась Алена.

«Он все время как-то отмазывался, что-то говорил, но ничего не делал. Мы так никуда и не переехали, мы не сняли квартиру, мы остались жить в моей квартире и ездили на моей машине. Последней каплей стало, когда мы полетели в зимнее путешествие в Дубаи, и билеты покупали разные. Я нам с Богданом купила Emirates, а у Леши денег не было, и он летел какой-то другой компанией, с пересадкой. И уехал он на день раньше, чем мы с Богданом», — пожаловалась она.

«У нас был бизнес, у нас были проекты, у нас было мое имя. Он мог бы делать что-то, чтобы у него было 200 тысяч дохода. Да хотя бы 100! Чтобы просто квартиру оплачивать. Но у него даже этого не было. Я не меркантильная, я мужчин не выбираю по деньгам или по чему-то еще. Но я не то что терпела, я говорила — давай будем что-то делать. Почему у нас в Москве таксисты на бизнес-классе зарабатывают больше, чем мой муж. Я не прошу черной икры и подарков. Я говорю о тех бытовых мелочах, которые должен покрывать мужик».

При расставании, когда Алена Водонаева хотела забрать свою мебель и вещи из питерской квартиры Алексея Косинуса, он не хотел ее отдавать. «Когда мы поженились, мы начали делать в ней ремонт. Я сделала замечательную гардеробную, она ему осталась. Полностью готовый санузел. Там еще была мебель, которую я поставила для удобства и красоты. Я много работаю, я не хочу спать на дешевой кровати. Потом, когда мы расстались, я часть мебели забрала. Он попросил что-то оставить», — прокомментировала телезвезда.

Сама Алена, по ее признанию, зарабатывает от 300 тысяч дол миллиона рублей в месяц. И теперь, решив больше не наступать на эти грабли, она зареклась выходить замуж за молодых мужчин.