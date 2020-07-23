Дизайнерская сумка за 600 тысяч и квартира в центре: Самбурская рассказала, как тратит деньги

Конечно, не обошлось без вопросов о том, когда же Настасья планирует выйти замуж и родить детей, способна ли она на романтические отношения с человеком, который зарабатывает меньше, чем она. «Если вы про создание семьи, то нет. Это, конечно, все романтично: бегать по лужам под дождем, есть булки из фастфуда. Но в какой-то момент романтика погаснет, а мне 33, и я не планирую все бросить и опуститься со своего уровня жизни до уровня простого работяги. Мой мужчина должен быть сильнее меня, умнее и зарабатывать столько же или больше. На себе я никого тянуть не собираюсь. Мне и так хорошо. А случайные связи меня не интересуют», — ответила Самбурская.