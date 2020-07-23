Дизайнерская сумка за 600 тысяч и квартира в центре: Самбурская рассказала, как тратит деньги
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
В разговоре с фолловерами Настасья рассказала о самой дорогой модной вещи, которую она сама себе позволила. Выяснилось, что в честь дня рождения актриса купила сумку люксового бренда Bottega Venetta за семь с половиной тысяч евро (примерно 618 тысяч рублей).
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Впрочем, Самбурская отметила, что не позволяет себя необдуманные траты и всегда думает о будущем: «Я никогда не трачу все заработанное ранее. У меня всегда есть подушка безопасности». Также звезда рассказала, как ей удалось купить квартиру и объяснила, почему пока не хочет жить в собственном доме: «Десять месяцев в рассрочку. Я очень много работала. Плюс у меня был дом, но я поняла, что не буду в нем жить. Продала и добавила. Потому что одной в доме жить скучно. Ездить далеко, терять время на дорогу ежедневно жалко. Если семья будет и меньше работы, тогда можно переехать, а пока меня центр города более чем устраивает».
Конечно, не обошлось без вопросов о том, когда же Настасья планирует выйти замуж и родить детей, способна ли она на романтические отношения с человеком, который зарабатывает меньше, чем она. «Если вы про создание семьи, то нет. Это, конечно, все романтично: бегать по лужам под дождем, есть булки из фастфуда. Но в какой-то момент романтика погаснет, а мне 33, и я не планирую все бросить и опуститься со своего уровня жизни до уровня простого работяги. Мой мужчина должен быть сильнее меня, умнее и зарабатывать столько же или больше. На себе я никого тянуть не собираюсь. Мне и так хорошо. А случайные связи меня не интересуют», — ответила Самбурская.
Фото и видео: Instagram
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