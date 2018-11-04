Варум с Агутиным, Прилучный с Муцениеце и еще 8 звездных пар, бывших на грани развода

Вера Алентова и Владимир Меньшов — одна из самых крепких пар российского кинематографа. Они поженились, будучи еще студентами ВГИКа, и вместе вот уже более полувека. Несколько лет после окончания института супруги бедствовали, жили в общежитиях и не могли купить даже кроватку для дочери Юли, которой приходилось спать в коробке. Когда актеры наконец стали успешными и начали неплохо зарабатывать, их отношения все больше портились. Дошло до того, что они приняли решение расстаться, но в итоге осознали, что друг без друга не могут. «Я поняла, что любовь не умерла, она просто устала. Мы воссоединились спустя четыре года. И это чудо, потому что могли бы развестись и всю жизнь быть друг без друга несчастными», — призналась Вера в интервью журналу «7 Дней».

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