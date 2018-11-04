Варум с Агутиным, Прилучный с Муцениеце и еще 8 звездных пар, бывших на грани развода

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Анжелика Варум и Леонид Агутиy регулярно опровергают слухи о том, что они расстаются. А вот несколько лет назад супруги были действительно на грани развода. Тогда Агутин бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна». На вечеринке музыкант слишком увлекся не только крепкими напитками, но и неизвестной брюнеткой, оказавшейся в том же ресторане. В итоге страстные поцелуи разгоряченного певца и его новой знакомой сняли на видео, ролик выложили в Сеть... Пока многие потешались над пылким Агутиным, самим супругам было не до смеха. Артисты продолжили гастролировать вместе, но вне сцены даже не общались. Как они рассказали сами впоследствии, как-то Леонид пришел в гримерку к Анжелике, они расплакались и... поняли, что не могут друг без друга и не хотят расставаться.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Большим удивлением для многих стало официальное заявление Агаты Муцениеце, опубликованное в ее Instagram несколько месяцев назад: «Дорогие друзья... все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами...». Позднее актриса начала экспериментировать с имиджем и не скрывала, что очень тяжело переживает расставание с супругом. К счастью, Муцениеце и Прилучному удалось сохранить отношения и остаться вместе.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в четверть века. Они вместе более пятнадцати лет, растят сына Дилана и дочь Кэрис. Кризис в отношениях случился, когда после лечения от рака гортани уставший и измотанный болезнью Дуглас хотел подать на развод из-за проблем со здоровьем жены — у Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, при котором депрессивные состояния сменяются эйфорией. Они даже решили какие-то время пожить отдельно, но вскоре... заскучали друг без друга. В итоге супруги остались вместе и недавно отметили очередную годовщину свадьбы.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Кризис в отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина, казавшихся идеальной парой в непостоянном Голливуде, наступил в 2015 году. Тогда инициатором развода стал актер, который, по слухам, завидовал карьерным успехам жены: пока Меган становилась все более популярным, Брайану предлагали все меньше заманчивых ролей в кино. Грин подал на развод и даже потребовал от Фокс алиментов. Все это выглядело очень печально и некрасиво... Вдруг выяснилось, что актриса беременна от почти уже бывшего мужа. В итоге рождение третьего сына спасло брак актеров, которые, судя по всему, рады такому повороту событий.
Нонна Гришаева и Александр Нестеров
Несколько лет назад Нонна Гришаева и Александр Нестеров оказались на грани развода. Тогда в Сети появилось видео, в котором Гришаева целуется с коллегой по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым. Служебный роман в итоге не разрушил брак Нонны и Александра, которые в интервью предпочитают говорить друг о друге только хорошее, а свой брак называть счастливым.
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер не раз попадала в списки самых непривлекательных и несексуальных женщин. В одном из интервью она призналась, что такие рейтинги ей крайне неприятны. Однако подобная критика меркнет по сравнению с поступком ее супруга Мэттью Бродерика, который умудрился не только переспать с официанткой, но еще и стать звездой таблоидов после случившегося. По сообщениям все тех же таблоидов, прощение Бродерик вымаливал на коленях, Паркер простила, а брак спасло то, что вскоре суррогатная мать родила супругам девочек-двойняшек.
Вера Алентова и Владимир Меньшов
Вера Алентова и Владимир Меньшов — одна из самых крепких пар российского кинематографа. Они поженились, будучи еще студентами ВГИКа, и вместе вот уже более полувека. Несколько лет после окончания института супруги бедствовали, жили в общежитиях и не могли купить даже кроватку для дочери Юли, которой приходилось спать в коробке. Когда актеры наконец стали успешными и начали неплохо зарабатывать, их отношения все больше портились. Дошло до того, что они приняли решение расстаться, но в итоге осознали, что друг без друга не могут. «Я поняла, что любовь не умерла, она просто устала. Мы воссоединились спустя четыре года. И это чудо, потому что могли бы развестись и всю жизнь быть друг без друга несчастными», — призналась Вера в интервью журналу «7 Дней».
Джулия Робертс и Денни Модер
Сообщения о проблемах в семье Джулии Робертс и Денни Модера появлялись в СМИ не раз. Когда они собирались пожениться, поговаривали, что актрисе пришлось откупаться от экс-супруги возлюбленного. Та потребовала такие большие отступные, которые скромный помощник оператора Модер не мог себе позволить. По слухам, тогда ему настолько надоело метаться меж двух огней, что он уже хотел вернуться к первой жене, но упорная Джулия настояла на своем. Позднее знакомые Робертс и Модера сообщали, что бедняга устал терпеть несдержанный и властный характер супруги и хочет развестись. Говорили, что брак, трещавший по швам, спасали трое общих детей. Как бы там ни было, Джулия и Денни живут в браке уже больше шестнадцати лет и несчастными не выглядят.
Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи, которые теперь растят троих детей в счастливом браке, никак не комментировали слухи о разладе в семье, которые регулярно появлялись в СМИ несколько лет назад. Они наконец заговорили, когда все трудности удалось преодолеть. Джей Зи в откровенном интервью The New York Times признался, что изменял жене, и объяснил, почему так поступил: «Мне нужно было выжить. Когда ты переходишь в режим выживания, что случается? Ты выключаешь все эмоции. Даже с женщинами, когда ты выключаешь эмоции, ты теряешь связь. В моем случае это проходило тяжело. Итогом стала неверность». Супруги были на грани развода, но справиться с кризисом им помогло творчество. Джей Зи выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44», в одной из песен на котором признался в изменах Бейонсе. А сама певица представила публике очень личный аудиовизуальный альбом Lemonade, в котором показала, как женщина переживает боль, которую причиняют измены.
Павел и Алана Мамаевы
В одном из интервью супруга футболиста Павла Мамаева призналась, что они не раз собирались расставаться и даже разводиться. По словам Аланы, она девушка темпераментная, ссоры у нее с мужем бурные, но решения, принятые на горячую голову, они потом все же пересматривают. Недавно Алана Мамаева снова решила развестись со спортсменов после скандала с его пьяными драками, но в итоге передумала.
Фото: eastnes, instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru