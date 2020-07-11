Сама нежность: трогательные фото Шубской, Кравец, Самойловой и других звезд с новорожденными детьми

Марина Кравец впервые стала мамой в апреле 2020 года. Телеведущая поделилась трогательными кадрами, сделанными в роддоме и на крыльце клиники в день выписки: «Мы до сих пор не можем поверить, что нашей маленькой Большой Радости по имени Вероника уже почти 2,5 месяца! Кажется, еще вчера я ходила с животом (хоть и не заваливала собственный аккаунт беременными фотографиями ;)) <…> И вот, у нас замечательный маленький человек-девочка, с которой карантин прошёл практически незаметно! ;)) Каждый день что-то новое: звуки, взгляды, мимика, навыки! Это невероятно круто! Похоже, это и есть СЧАСТЬЕ! ;))».