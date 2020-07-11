Сама нежность: трогательные фото Шубской, Кравец, Самойловой и других звезд с новорожденными детьми
Фото: Instagram Анастасии Шубской
Ставшая мамой во второй раз Анастасия Шубская недавно показала трогательные кадры из роддома. 27 мая семья Александра и Анастасии Овечкиных стала на одного человека больше — на свет появился долгожданный сын Илья.
Фото: Instagram Марины Кравец
Марина Кравец впервые стала мамой в апреле 2020 года. Телеведущая поделилась трогательными кадрами, сделанными в роддоме и на крыльце клиники в день выписки: «Мы до сих пор не можем поверить, что нашей маленькой Большой Радости по имени Вероника уже почти 2,5 месяца! Кажется, еще вчера я ходила с животом (хоть и не заваливала собственный аккаунт беременными фотографиями ;)) <…> И вот, у нас замечательный маленький человек-девочка, с которой карантин прошёл практически незаметно! ;)) Каждый день что-то новое: звуки, взгляды, мимика, навыки! Это невероятно круто! Похоже, это и есть СЧАСТЬЕ! ;))».
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Джиган присутсвовал на родах своей красавицы-жены Оксаны Самойловой и перерезал пуповину сыну Давиду. В Instagram пары сразу же появились снимки счастливого отца с малышом на руках, а потом и самой Оксаны, родившей рэперу четверых детей.
Фото: Instagram Ольги Зуевой
О рождении первенца Ольга Зуева, подарившая Даниле Козловскому дочь, сообщила в своем Instagram. «Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала она.
Фото: Instagram Ассоль Васильевой
Модель и телеведущая Ассоль Васильева родила рэперу ST первенца и поделилась нежными фотографиями с дочкой. Больше трогательных снимков знаменитостей с новорожденными детьми — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram
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