32-летняя Ольга Зуева раскрыла имя маленькой дочери
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2 марта стало известно, что Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева стали родителями. А спустя полтора месяца после рождения девочки стало известно, как ее назвали родители. «Её зовут Ода Валентина ❤️ I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA», — подписала молодая мама теплый кадр с дочкой.
«Ода Вашей любви, красиво», «Счастья Тебе, маленькая Ода Валентина», «ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour», «Восхитительное имя», «Очень красиво и символично!», «Невероятно прекрасно!», «Такая💞 нежность💗двух прелестных девочек🌸💗🌸 счастьем наполнена фотография!», «О, это имя самое замечательное!», — восхищаются подписчики Ольги.
Стоит отметить, что о беременности Ольги стало известно в конце октября 2018 года — об этом сообщил брат Данилы. Сами будущие родители предпочитали не комментировать грядущее пополнение. Известно лишь, что Ода Валентина появилась на свет в США.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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