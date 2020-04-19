32-летняя Ольга Зуева раскрыла имя маленькой дочери

«Ода Вашей любви, красиво», «Счастья Тебе, маленькая Ода Валентина», «ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour», «Восхитительное имя», «Очень красиво и символично!», «Невероятно прекрасно!», «Такая💞 нежность💗двух прелестных девочек🌸💗🌸 счастьем наполнена фотография!», «О, это имя самое замечательное!», — восхищаются подписчики Ольги.

Стоит отметить, что о беременности Ольги стало известно в конце октября 2018 года — об этом сообщил брат Данилы. Сами будущие родители предпочитали не комментировать грядущее пополнение. Известно лишь, что Ода Валентина появилась на свет в США.