32-летняя Ольга Зуева раскрыла имя маленькой дочери

2 марта стало известно, что Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева стали родителями. А спустя полтора месяца после рождения девочки стало известно, как ее назвали родители. «Её зовут Ода Валентина ❤️ I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA», — подписала молодая мама теплый кадр с дочкой.