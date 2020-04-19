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32-летняя Ольга Зуева раскрыла имя маленькой дочери

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Данила Козловский и Ольга Зуева

Возлюбленная Данилы Козловского родила дочь полтора месяца назад.

2 марта стало известно, что Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева стали родителями. А спустя полтора месяца после рождения девочки стало известно, как ее назвали родители. «Её зовут Ода Валентина ❤️ I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA», — подписала молодая мама теплый кадр с дочкой.

«Ода Вашей любви, красиво», «Счастья Тебе, маленькая Ода Валентина», «ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour», «Восхитительное имя», «Очень красиво и символично!», «Невероятно прекрасно!», «Такая💞 нежность💗двух прелестных девочек🌸💗🌸 счастьем наполнена фотография!», «О, это имя самое замечательное!», — восхищаются подписчики Ольги.

Стоит отметить, что о беременности Ольги стало известно в конце октября 2018 года — об этом сообщил брат Данилы. Сами будущие родители предпочитали не комментировать грядущее пополнение. Известно лишь, что Ода Валентина появилась на свет в США.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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