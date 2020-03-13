Ассоль родила рэперу ST первенца и поделилась нежными фотографиями
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ассоль
Рэпер ST и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
В пятницу, 13 марта, модель и телеведущая Ассоль Васильева опубликовала в своем блоге серию нежных черно-белых фотографий с мужем и новорожденным малышом.
«Любовь выглядит так», — написала она.
Ассоль Васильева и ST сыграли свадьбу в 2015 году. О скором рождении малыша они впервые сообщили в сентябре минувшего года. Позже они сообщили пол — это девочка.
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Фото и видео: instagram
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