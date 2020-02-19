Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) присутсвовал на родах своей 31-летней красавицы-жены Оксаны и перерезал пуповину сыну Давиду. В Instagram родителей сразу же появились снимки счастливого отца с малышом на руках.А теперь родители показали милейшее общее фото с Давидом, который сладко спит меж ними. И в отличие от своих звездных коллег Джиган и Оксана не стали закрашивать лицо мальчиками смайликами. «Спасибо роднуля. Я люблю тебя», — написал в комментарии многодетный отец Джиган.«Абсолютное счастье. Поздравляю вас с долгожданным сыночком», «Мамиииииин. Долгих и счастливых лет жизни. Пусть Всевышний хранит тебя. Оксана, скорейшего тебе восстановления», «Ура!!! Поздравляем», 1 посыпались поздравительные комментарии.Напомним, у Дениса и Оксаны растут три чудесные девочки: 8-летняя Ариелла, 5-летняя Лея и Майя, которой в апреле исполнится три года. Теперь в семье есть и мальчик. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!